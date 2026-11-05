Ông Zelensky cảm ơn Đảng Cộng hòa nhưng kỳ vọng nhiều hơn vào Đảng Dân chủ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Berlin ngày 3-11 tại Berlin, Đức - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 4-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kỳ vọng việc Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ vào năm tới sẽ có lợi hơn cho Ukraine trong xung đột với Nga.

"Tôi cảm kích các nghị sĩ Đảng Cộng hòa, nhưng các nghị sĩ Đảng Dân chủ thể hiện rất rõ lập trường ủng hộ Ukraine và cung cấp viện trợ cho Ukraine. Họ nói về việc khôi phục mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu. Vì vậy, có hy vọng rằng một thế cân bằng quyền lực sẽ hình thành và chúng tôi sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn", ông Zelensky chia sẻ với Đài ZDF của Đức.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng việc Mỹ tăng viện trợ có thể tác động đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Nếu Quốc hội Mỹ đề cập đến việc hỗ trợ tài chính mạnh mẽ hoặc viện trợ quân sự như châu Âu đang làm và thể hiện hiện nay, thì đó sẽ là tín hiệu tích cực, có tác động đến ông Putin", ông nói.

Ngay trước thềm bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định nới lỏng trừng phạt và công bố thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel của Nga.

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh người dân Mỹ tỏ ra bất mãn vì giá năng lượng tăng vọt do chiến sự ở Iran. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng chính việc Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga mới là nguyên nhân làm giảm nguồn cung và đẩy giá nhiên liệu tăng cao trên thị trường toàn cầu.

Mỹ cũng đang tiếp tục những nỗ lực trung gian cho xung đột Nga - Ukraine. Các cuộc đàm phán ba bên do Washington dẫn dắt dự kiến được nối lại vào tuần tới, sau vài tháng gián đoạn.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff hôm 2-11 cho biết Washington sẽ tổ chức cuộc gặp giữa các phái đoàn Ukraine và Nga tại Abu Dhabi trong hai ngày 10 và 11-11.

Các bên sẽ thảo luận về việc chấm dứt chiến sự tại Ukraine, thỏa thuận bảo đảm an ninh hậu chiến và các biện pháp giảm leo thang căng thẳng.

Trong cuộc phỏng vấn với ZDF, ông Zelensky cũng bày tỏ cảm ơn SpaceX vì đã cung cấp dịch vụ Starlink cho Ukraine, tuy nhiên ông phản đối quan điểm của tỉ phú Elon Musk - CEO của SpaceX - về cuộc chiến.

Phiên bản quân sự của Starlink là Starshield đã hỗ trợ các nhiệm vụ tấn công và phòng không bằng máy bay không người lái của Ukraine trên chiến trường. Tháng trước, Ukraine thông báo hệ thống đã gặp sự cố và bị hạn chế tốc độ, gây ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Kiev. Ông Zelensky xác nhận hệ thống hiện đã hoạt động bình thường.

