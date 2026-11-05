Ông Medvedev và Điện Kremlin bình luận về chiến sự Ukraine hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ

Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống, cựu Thủ tướng và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - Ảnh: TASS

Ngày 5-11, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump khó có khả năng ngừng hỗ trợ Ukraine, chẳng hạn việc cung cấp dữ liệu tình báo, bất chấp thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, theo Hãng tin Tass.

Theo ông Medvedev, từ nay chính quyền Ukraine sẽ "hoàn toàn giữ khoảng cách và đơn giản là phớt lờ vị Tổng thống Mỹ đang suy yếu".

"Ông Trump hoàn toàn có thể ngừng cung cấp dịch vụ Starshield và dừng chia sẻ dữ liệu tình báo. Nhưng có điều gì đó mách bảo tôi rằng ông ấy sẽ không làm vậy.

Ông ấy là người khó đoán, nhưng đây không phải lúc để thực hiện những bước đi khác thường. Hơn nữa, con lắc luận tội sẽ tiếp tục dao động bất kể tình hình thế nào" - ông Medvedev bình luận.

Cũng trong ngày 5-11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố việc bảo vệ các lợi ích của Nga tại Ukraine không thể phụ thuộc vào tình hình tại Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, theo Hãng tin Reuters.

Ông Peskov cho biết Nga muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến tại Ukraine, nhưng đến nay điều đó vẫn chưa thể thực hiện được.

"Các lợi ích của Nga sẽ được bảo đảm bằng biện pháp quân sự, thông qua việc tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt, hoặc bằng biện pháp hòa bình, nếu xuất hiện ai đó tại Kiev có ý chí chính trị và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm chính trị" - ông Peskov nói với các phóng viên.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: "Lợi ích của chúng tôi sẽ được bảo vệ trong mọi trường hợp. Nga là một quốc gia hoàn toàn có chủ quyền".

Trả lời câu hỏi liệu kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ có thể ảnh hưởng đến đánh giá của Điện Kremlin về triển vọng giải quyết xung đột với Ukraine hay không, ông Peskov nói: "Tổng thống Trump sẽ tiếp tục thực thi các quyền hạn của Tổng thống và theo đuổi chính sách đối ngoại của mình. Theo quan điểm của chúng tôi, mọi vấn đề khác đều là công việc nội bộ của Mỹ".

Theo dự báo của truyền thông Mỹ về kết quả bầu cử hôm 3-11, Đảng Dân chủ sẽ giành đa số ghế tại cả Hạ viện và Thượng viện trong Quốc hội Mỹ khóa mới. Cần lưu ý vào lúc này, Đảng Cộng hòa vẫn đang nắm thế đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện.

Tổng thống Trump cho biết ông bất ngờ trước kết quả không tốt của Đảng Cộng hòa. Ông nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác với Đảng Dân chủ, nhưng có ý định tích cực sử dụng quyền phủ quyết của mình.