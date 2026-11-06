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Nga tấn công hạ tầng dược phẩm, người Ukraine phải lên mạng cầu cứu người lạ mua giúp thuốc

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Trong nhiều tuần qua, nhiều người Ukraine mắc bệnh mạn tính đã phải làm một việc mà có lẽ trước đây họ chưa từng nghĩ tới: lên mạng nhờ những người xa lạ mua thuốc và gửi đến cho mình.

Người Ukraine đang làm điều chưa từng nghĩ tới: Lên mạng nhờ người lạ mua thuốc - Ảnh 1.

Trực thăng của Cơ quan Tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine thả nước xuống khu nhà kho của trung tâm phân phối AMTEL, một trong những đầu mối logistics lớn của Ukraine, sau khi nơi này bốc cháy do cuộc tấn công tên lửa của Nga tại vùng Kiev, Ukraine ngày 19-7-2026 - Ảnh: UKRINFORM

Ngày 5-11, báo The Kyiv Independent (Ukraine) đăng tin: Các cuộc tấn công của Nga vào chuỗi cung ứng thuốc ở Ukraine đang đẩy các hiệu thuốc vào tình trạng thiếu thuốc.

Khi Nga gia tăng các cuộc tấn công vào doanh nghiệp Ukraine, trong đó có những nhà sản xuất và phân phối dược phẩm, những người mắc bệnh mạn tính đã lên mạng xã hội nhờ người dân ở các thành phố khác, ít chịu ảnh hưởng hơn từ các cuộc tấn công, mua giúp những loại thuốc đã hết tại các hiệu thuốc địa phương.

Một người dùng trên nền tảng Threads viết: "Có ai ở Odessa có thể giúp tôi không? Tôi cần người mua thuốc tại hiệu thuốc rồi gửi qua dịch vụ chuyển phát Nova Poshta. Đây là hiệu thuốc duy nhất còn loại thuốc quan trọng mà mẹ tôi cần".

Nhiều bài đăng khác trên mạng xã hội cho biết các lô thuốc mới nhập về thường bán hết chỉ trong vài giờ, khi người dân mua tích trữ hoặc mua đi bán lại. 

Lần gần nhất người Ukraine chứng kiến các kệ thuốc trống trơn như vậy là trong những tuần đầu tiên sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24-2-2022.

Khi đó, thị trường nhanh chóng thích ứng bằng cách phân bổ nguồn hàng trên khắp cả nước. Nhưng hiện nay, chính ngành dược phẩm cũng trở thành mục tiêu bị tấn công.

Kể từ tháng 8, các cuộc tấn công của Nga đã gây hư hại cho những nhà kho thuộc các công ty logistics dược phẩm lớn nhất Ukraine, cũng như các nhà máy cung ứng thuốc cho những công ty này. 

Bộ Y tế Ukraine thông tin riêng trong tháng 9, Nga đã 7 lần tấn công các nhà kho và cơ sở logistics dược phẩm. Các cuộc tấn công tiếp diễn trong tháng 10.

Nga và Ukraine đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào nhau bất chấp việc hai bên chuẩn bị bước vào cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi.

Hôm 3-11, Hãng thông tấn Interfax dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine tại các vùng Vinnytsia, Dnipropetrovsk và Kharkov. Họ còn tấn công hạ tầng cảng biển tại vùng Odessa và các tàu thuyền được sử dụng cho mục đích quân sự.

Cơn ác mộng

Ukraine hiện chưa đối mặt với tình trạng thiếu thuốc trên toàn quốc, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng những bệnh nhân mắc bệnh mạn tính có thể gặp tình trạng gián đoạn nguồn cung trong những tuần tới khi lượng thuốc dự trữ tại các hiệu thuốc cạn dần.

Các nhà kho có thể được bổ sung hàng, nhưng những nhà máy bị phá hủy không thể nhanh chóng được thay thế. Một trong số đó nằm ở thành phố Sumy, đông bắc Ukraine, chuyên sản xuất những loại thuốc mà không nhà sản xuất nào khác trong nước cung cấp.

Theo trang Tabletki.ua, tính đến ngày 28-10, Levothyroxine, một loại hormone tuyến giáp tổng hợp được sử dụng để điều trị bệnh suy giáp, gần như không thể tìm mua tại các hiệu thuốc ở miền đông, miền bắc và miền trung Ukraine. Thuốc này có nhiều hàm lượng khác nhau, càng khiến việc tìm mua đúng loại phù hợp trở nên khó khăn hơn.

"Đây thực sự là cơn ác mộng. Đối với tôi, loại thuốc này thiết yếu để duy trì sự sống" - một người dùng Threads viết. Người này đã phải điều trị thay thế hormone kể từ sau khi điều trị ung thư tuyến giáp.

sss - Ảnh 2.Kiev tối om, nhiều người dân buộc phải rời thủ đô

Thủ đô Kiev phải cắt điện khẩn cấp và thiếu nước trên diện rộng sau cuộc tấn công lớn nhất của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine trong năm nay.

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    Chủ đề: thuốc men hiệu thuốc Ukraine Chiến sự Nga - Ukraine

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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