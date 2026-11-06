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Gặp quan chức Nga nhưng không gặp phía Ukraine tại Nhà Trắng, ông Trump nói chiến sự sắp kết thúc

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Tổng thống Trump tiết lộ đã có cuộc gặp riêng ngoài lịch trình với đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev tại Nhà Trắng, dự đoán sớm đạt được "thỏa thuận lớn" liên quan đến Ukraine và toàn bộ châu Âu.

Bí mật gặp đặc phái viên Nga, ông Trump dự đoán chiến sự Ukraine sắp kết thúc - Ảnh 1.

Ông Trump và đặc phái viên Kirill Dmitriev có cuộc gặp riêng không trong lịch trình - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 5-11, Tổng thống Donald Trump xác nhận đã gặp ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi quan chức này đến Nhà Trắng tham dự một sự kiện do Đệ nhất phu nhân Melania Trump tổ chức.

Cuộc gặp không nằm trong lịch trình chính thức của Tổng thống Mỹ. Ông Trump từ chối tiết lộ nội dung trao đổi, nhưng bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được một thỏa thuận với Nga.

"Tôi không thể tiết lộ những gì chúng tôi đã thảo luận. Nhưng tôi có thể nói rằng sẽ có một thỏa thuận, và đó sẽ là một thỏa thuận lớn", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

"Đó sẽ là một thỏa thuận rất lớn, không chỉ liên quan đến Ukraine. Tôi thậm chí có thể nói rằng nó có thể liên quan đến toàn bộ châu Âu. Đây là một thỏa thuận tuyệt vời và tất cả mọi người sẽ hài lòng", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Ông Trump cũng khẳng định cuộc chiến Nga - Ukraine đang tiến gần đến hồi kết, dù không cung cấp thêm chi tiết về nội dung hoặc thời điểm đạt được thỏa thuận.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ cho biết ông không gặp các quan chức Ukraine, dù phái đoàn nước này cũng có mặt tại Nhà Trắng cùng ngày.

Theo Hãng tin AFP, phát biểu trên có thể làm gia tăng lo ngại tại châu Âu rằng Washington đang nghiêng về phía Matxcơva và có thể gây sức ép buộc Kiev chấp nhận một thỏa thuận bất lợi.

Các nước NATO cũng đang theo dõi liệu ông Trump có chấp nhận những yêu cầu của Tổng thống Putin nhằm giảm bớt ảnh hưởng của Mỹ tại châu Âu hay không.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Dmitriev diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Theo kế hoạch, một phái đoàn Mỹ sẽ làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa đại diện Nga và Ukraine tại Abu Dhabi (UAE) trong hai ngày 10 và 11-11 tới.

Trước khi gặp ông Trump, ông Dmitriev đã tham dự sự kiện do Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì, với sự hiện diện hiếm hoi của đại diện cả Nga và Ukraine.

Sự kiện ghi nhận thỏa thuận ngừng bắn kéo dài sáu ngày tại thành phố Oleshky do Nga kiểm soát, được thiết lập nhờ nỗ lực trung gian của bà Melania. Thỏa thuận đã hết hiệu lực ngày 1-11.

Ông Trump cho rằng sáng kiến này có thể tạo tiền đề cho một thỏa thuận hòa bình rộng lớn hơn.

Bí mật gặp đặc phái viên Nga, ông Trump dự đoán chiến sự Ukraine sắp kết thúc - Ảnh 3.Ông Medvedev và Điện Kremlin bình luận về chiến sự Ukraine hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Tổng thống Trump khó có khả năng ngừng hỗ trợ Ukraine, bất chấp thất bại của Đảng Cộng hòa trong bầu cử giữa kỳ.

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HÀ ĐÀO
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    Chủ đề: Kirill Dmitriev Chiến sự Nga - Ukraine Tổng thống Mỹ Donald Trump châu Âu

    Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

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