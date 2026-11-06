Tin tức thế giới 6-11: Ông Trump ký sắc lệnh bảo vệ Phòng Bầu dục; Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ thừa nhận gặp áp lực

Cảnh tan hoang sau cuộc không kích của Nga tại Donetsk (Ukraine) ngày 4-11 - Ảnh: AFP

Bà Melania Trump kêu gọi thỏa thuận ngừng bắn bền vững tại Ukraine

Ngày 5-11, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn "bền vững hơn" tại Ukraine.

“Giờ đây, chúng ta phải dùng sự dũng cảm mà chúng ta đã mang đến Oleshky để tìm ra điểm chung thông qua sự chia sẻ dành cho những đau khổ của người dân vô tội. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra một điều gì đó bền vững hơn là một lệnh ngừng bắn tạm thời”, bà Melania phát biểu.

Theo Hãng tin AFP, thông điệp này được đưa ra khi bà chủ trì một cuộc họp hiếm hoi tại Nhà Trắng với giới chức của các quốc gia bị ảnh hưởng bởi chiến sự Ukraine và phía Nga.

“Lệnh ngừng bắn ở Oleshky sẽ không thể thực hiện được nếu không có Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Sự hợp tác của họ tạo ra một tiền lệ có ý nghĩa để thúc đẩy hòa bình trên toàn khu vực”, bà nói tại cuộc họp.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump dự báo sẽ đạt được một thỏa thuận “rất lớn” với Nga, không chỉ liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine mà còn là “toàn bộ châu Âu”.

“Thỏa thuận này sẽ rất lớn. Nó sẽ bao gồm nhiều vấn đề hơn cả Ukraine và thậm chí có thể nói rằng nó liên quan đến toàn bộ châu Âu. Đây sẽ là một thỏa thuận lớn lao, tốt đẹp và mọi người sẽ vô cùng vui mừng”, ông nói thêm.

Ông Trump tuyên bố Phòng Bầu dục là di tích quốc gia

Ông Trump ký sắc lệnh tại Phòng Bầu dục ngày 5-11 - Ảnh: AFP

Ngày 5-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh xếp Phòng Bầu dục vào diện di tích quốc gia, đồng thời tăng cường tập trung vào việc làm đẹp Nhà Trắng.

“Nơi này sẽ không thể bị tháo dỡ, phá hủy, đụng chạm hay làm bất cứ điều gì khác. Thực ra, nó được gọi là di tích quốc gia”, nhà lãnh đạo Mỹ nói với truyền thông.

Tổng thống Trump nhấn mạnh ông sẽ không để bất kỳ ai “phá hủy không gian tuyệt vời này”, cũng như ngăn các tổng thống tương lai tiến hành bất kỳ công trình xây dựng nào tại Phòng Bầu dục và Phòng Nội các bên cạnh.

Động thái này đã làm dấy lên những đồn đoán rằng ông Trump có thể đang chuẩn bị tiến hành thêm các công trình tại Cánh Tây Nhà Trắng.

Tuyên bố cũng được đưa ra trong bối cảnh nhiều người đang chỉ trích ông chủ Nhà Trắng quá chú tâm vào các dự án cải tạo tại thủ đô, nhưng lại phớt lờ lo ngại của cử tri về cuộc chiến với Iran và vấn đề chi phí sinh hoạt tăng cao.

Ông Putin tiếp lãnh đạo an ninh Iran tại Matxcơva

Ngày 5-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tại thủ đô Matxcơva, nhằm thảo luận về việc tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

Phát biểu với truyền thông sau cuộc gặp, ông Rezaei đã gọi đây là “một cuộc trao đổi cực kỳ quan trọng”.

“Trong cuộc gặp với ông Vladimir Putin, hai bên đã thảo luận về việc xây dựng các đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến Iran”, truyền thông Iran dẫn lời ông Rezaei.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nhấn mạnh mục tiêu của dự án là giúp Iran giải quyết tình trạng thiếu hụt khí đốt trong nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán khí đốt của Nga sang các nước láng giềng.

Mặc dù là một nước sản xuất khí đốt lớn, Iran từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt tự nhiên, loại nhiên liệu thiết yếu để vận hành các hệ thống sưởi ấm. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi chiến sự với Mỹ và Israel nổ ra vào tháng 2.

Ông Zelensky kêu gọi Mỹ Latinh hỗ trợ Ukraine sửa chữa thiết bị năng lượng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ibero-American tại Tây Ban Nha ngày 5-11 - Ảnh: REUTERS



Ngày 5-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh hỗ trợ Ukraine có được những thiết bị cấp thiết để sửa chữa cơ sở hạ tầng điện lực bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga.

“Mọi nhà máy điện ở Ukraine đều đã bị hư hại theo cách này hay cách khác do các cuộc tấn công.

Chúng tôi cần càng nhiều sự hợp tác quốc tế càng tốt để tiếp tục tái thiết và sửa chữa hệ thống năng lượng của mình”, ông Zelensky phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Ibero-American.

Một số quan chức có mặt tại buổi phát biểu bao gồm Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Tổng thống Guatemala Bernardo Arevalo, Tổng thống Honduras Nasry Asfura, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.

“Chúng tôi biết rằng các công ty ở Tây Ban Nha và Mỹ Latinh có thể giúp đỡ và hỗ trợ việc này”, ông Zelensky kêu gọi, đề cập đến nguồn cung cấp máy biến áp từ Brazil, Mexico, Argentina và Colombia, cùng với cáp điện từ Chile.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ thừa nhận đang đối mặt với áp lực

Ngày 5-11, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thừa nhận ông đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ giới chức Mỹ, đặc biệt sau khi Đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

“Họ tấn công tôi, họ tấn công chúng tôi, bởi vì chúng tôi đang làm việc hiệu quả. Điều đó sẽ không có tác dụng. Chúng tôi sẽ không lùi bước”, ông Hegseth phát biểu tại Lầu Năm Góc.

Theo Đài Fox News, ông Hegseth đang đối mặt với nguy cơ bị luận tội trong bối cảnh Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện Mỹ, còn các nghị sĩ Cộng hòa đang đổ lỗi cho ông về cuộc xung đột tại Iran khiến đảng của họ thất bại.

Tổng thống Donald Trump đến nay vẫn ủng hộ ông Hegseth. Tuy nhiên cả ông Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đều quy trách nhiệm cho cuộc chiến với Iran khi nhắc về nguyên nhân phe Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Thu hoạch ô liu ở Palestine Người Palestine thu hoạch ô liu gần thành phố Ramallah ngày 5-11. Mùa thu hoạch ô liu là điểm căng thẳng lớn giữa những người trồng ô liu và người định cư Israel, khi nhiều người có nguy cơ trở thành mục tiêu bị tấn công - Ảnh: AP