Ông Trump nêu giới hạn hợp tác với Đảng Dân chủ trong Quốc hội khóa mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại thủ đô Washington ngày 4-11 - Ảnh: AFP

“Tôi không thể làm việc với họ (Đảng Dân chủ) về vấn đề mở cửa biên giới. Tôi không thể làm việc với họ về chuyện đàn ông tham gia các môn thể thao của phụ nữ và những vấn đề tương tự.

Nhưng tôi có thể hợp tác với họ về nhiều ý tưởng tài chính mang lại lợi ích cho cả hai bên”, ông Trump chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với kênh CNBC ngày 4-11.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng loại trừ khả năng cắt giảm các mức thuế quan của mình.

“Nếu tôi bãi bỏ thuế quan, hiện chúng ta có khoảng 3.000 nhà máy đang trong quá trình xây dựng. Mọi nhà máy trong số đó sẽ dừng thi công ngay lập tức”, ông bình luận về vấn đề thuế quan.

Nhìn chung, ông chủ Nhà Trắng tỏ ra khá tự tin về hai năm cuối nhiệm kỳ của mình.

Trong bài phát biểu trực tiếp đầu tiên trước truyền hình sau thất bại của Đảng Cộng hòa cùng ngày 4-11, ông Trump chủ yếu tập trung vào các dự án xây dựng mà ông ưu tiên, bao gồm phòng khiêu vũ Nhà Trắng và sân đáp trực thăng ở bãi cỏ phía Nam.

Tuy nhiên, ông hoàn toàn không đề cập hay thừa nhận về thất bại của Đảng Cộng hòa hậu bầu cử giữa kỳ.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông không xem kết quả bầu cử giữa kỳ là một thất bại với ông.

“Tôi không thích xem đây là một thất bại dành cho mình. Tôi đâu có tên trên phiếu bầu”, nhà lãnh đạo Mỹ nói với truyền thông.

Theo dự báo từ bộ phận bầu cử của CNBC, Đảng Dân chủ dự kiến giành ít nhất 250 ghế tại Hạ viện, trong khi Đảng Cộng hòa chỉ đạt tối thiểu 165 ghế.

Tại Thượng viện, Đảng Dân chủ đang trên đà nắm giữ ít nhất 54 ghế, trong khi Đảng Cộng hòa nhiều khả năng chỉ giữ tối thiểu 44 ghế.