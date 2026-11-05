Ông Trump: Đảng Dân chủ sẽ tự hủy hoại nếu luận tội tôi

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn Anadolu, trong lần đầu phát biểu tại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định ông "không hề lo lắng" về viễn cảnh bị luận tội.

"Không, không, không, tôi chẳng lo lắng chút nào", ông Trump trả lời khi được hỏi về khả năng Đảng Dân chủ xúc tiến thủ tục luận tội.

"Tôi nghĩ nếu làm vậy, họ sẽ tự hủy hoại chính đảng của mình, bởi đây sẽ là một cuộc luận tội hoàn toàn vô căn cứ. Luận tội vì điều gì? Vì tôi đã điều hành đất nước thành công sao?", ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ cũng để ngỏ khả năng hợp tác với Đảng Dân chủ tại Quốc hội, song nhấn mạnh ông vẫn nắm trong tay quyền phủ quyết.

"Tôi có lẽ sẽ hợp tác tốt với Đảng Dân chủ, miễn là họ không tìm cách cản trở. Nhưng tôi vẫn có quyền phủ quyết", ông tuyên bố.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11, chấm dứt thế kiểm soát Quốc hội của Đảng Cộng hòa.

Theo dự báo của Đài NBC, Đảng Dân chủ có thể giành tới 255 ghế tại Hạ viện, trong khi Đảng Cộng hòa giành 180 ghế.

Tính đến chiều 4-11 (giờ Việt Nam), Đảng Dân chủ đã giành được 226 ghế, vượt ngưỡng 218 ghế cần thiết để kiểm soát Hạ viện gồm 435 ghế, trong khi Đảng Cộng hòa có 140 ghế.

Tại Thượng viện, tờ New York Times dự báo Đảng Dân chủ sẽ giành 55 ghế, so với 45 ghế của Đảng Cộng hòa.

Tính đến cùng thời điểm, Đảng Dân chủ đã giành được 53 ghế, trong khi Đảng Cộng hòa có 42 ghế. Đảng Cộng hòa đã để mất 7 ghế vào tay đối thủ.