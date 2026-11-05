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Tài sản của ông Trump 'bốc hơi' 168 triệu USD sau thất bại của Đảng Cộng hòa

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Chiến thắng của Đảng Dân chủ trong bầu cử giữa kỳ Mỹ kéo cổ phiếu Công ty Trump Media xuống đáy lịch sử, khiến tài sản Tổng thống Donald Trump giảm mạnh.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với truyền thông tại Nhà Trắng ngày 4-11 - Ảnh: REUTERS

Cổ phiếu Trump Media - công ty sở hữu mạng xã hội Truth Social - đã rơi xuống mức thấp kỷ lục sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ, khiến tài sản ròng của Tổng thống Donald Trump sụt giảm hơn 168 triệu USD.

Theo Tạp chí Forbes, trong ngày 4-11, ông Trump đã mất khoảng 168 triệu USD, tương đương hơn 2,5% tổng tài sản. Nguyên nhân, cổ phiếu Tập đoàn Trump Media & Technology giảm gần 25% khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng và nắm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ.

Cụ thể, cổ phiếu Trump Media có thời điểm lao xuống mức thấp nhất phiên 4,46 USD, trước khi chốt phiên ở mức 4,49 USD, giảm 24,5% so với phiên trước đó. 

Đà giảm nối tiếp tuần trước, khi cổ phiếu từng chạm đáy 5,4 USD. Phiên giao dịch ngày 4-11 ghi nhận giá cổ phiếu giảm hơn 66% so với đầu năm 2026, phản ánh tình hình kinh doanh đầy khó khăn của công ty trong năm nay.

Trump Media vừa báo cáo khoản lỗ ròng 238,1 triệu USD trong quý 2-2026, trong khi doanh thu quý chỉ vỏn vẹn 1,7 triệu USD. 

Cùng với sự suy giảm giá trị doanh nghiệp, lượng truy cập vào nền tảng chủ lực Truth Social cũng sụt giảm mạnh. 

Theo dữ liệu của công ty phân tích kỹ thuật số Similarweb được tờ Washington Post dẫn lại, lưu lượng truy cập trang web tính đến tháng 9 đã giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Forbes ước tính tổng tài sản ròng của ông Trump hiện khoảng 6,4 tỉ USD, phần lớn đến từ bất động sản, xếp thứ 623 trong danh sách những tỉ phú giàu nhất thế giới.

Về kết quả bầu cử, theo dự báo của Đài CNBC, Đảng Dân chủ dự kiến giành ít nhất 250 ghế tại Hạ viện, trong khi Đảng Cộng hòa là 165 ghế. Tại Thượng viện, Đảng Dân chủ đang trên đà nắm giữ ít nhất 54 ghế, còn Đảng Cộng hòa nhiều khả năng chỉ giữ được tối thiểu 44 ghế.

Trước kết quả này, Tổng thống Trump cho biết ông không coi đây là thất bại của mình. 

"Tôi không thích xem đây là một thất bại dành cho mình. Tôi đâu có tên trên phiếu bầu", nhà lãnh đạo Mỹ nói với truyền thông.

- Ảnh 3.Vì sao có sự thay đổi của cử tri Mỹ?

Kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua cho thấy người Mỹ không đơn thuần bầu ra các đại diện mới tại Quốc hội, mà còn đang gửi gắm thông điệp về một nước Mỹ mà họ kỳ vọng.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: Đảng Cộng hoà donald trump bầu cử giữa kỳ Mỹ

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

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