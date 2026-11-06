Ngân hàng sụp đổ, Tổng thống Paraguay tuyên bố từ chức

Tổng thống Paraguay Santiago Peña - Ảnh: DPA

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Paraguay Santiago Peña tuyên bố từ chức chỉ vài giờ trước khi các nghị sĩ tiến hành thủ tục luận tội.

Trong video đăng trên mạng xã hội, ông Peña cho biết quyết định từ chức nhằm bảo đảm sự ổn định của đất nước, giữ gìn hòa bình xã hội và bảo vệ các thể chế dân chủ.

Dù vậy ông khẳng định vẫn sẽ tham dự phiên điều trần luận tội tại Thượng viện để "thực hiện quyền tự bào chữa". Ông nhấn mạnh việc này "không xuất phát từ lòng tự tôn cá nhân, mà bởi trách nhiệm giải trình trước người dân Paraguay".

Ông đồng thời kêu gọi nhanh chóng giải quyết tình trạng hàng triệu người dân không thể tiếp cận tài khoản ngân hàng. "Làm rõ sự thật và giải quyết các khoản thanh toán là hai nhiệm vụ phải được tiến hành song song", ông nói.

Thông tin ông Peña từ chức lập tức tác động đến thị trường tài chính Paraguay: giá trái phiếu chính phủ giảm, trong khi đồng guarani mất giá gần 5%.

Ngân hàng sụp đổ, hàng triệu người bị ảnh hưởng

Người dân tập trung tại một chi nhánh của Ngân hàng Ueno tại Paraguay - Ảnh: REUTERS

Tâm điểm của cuộc khủng hoảng là Ueno, một công ty công nghệ tài chính quy mô nhỏ. Công ty này sau đó nhanh chóng phát triển thành ngân hàng tầm trung với khoảng 3 triệu khách hàng, tương đương gần một nửa dân số 6,5 triệu người của Paraguay.

Đáng chú ý, ngân hàng này còn quản lý khoảng 850 triệu USD công quỹ, bao gồm tiền của các cơ quan nhà nước và quỹ hưu trí.

Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ ngày 2-11, khi Ngân hàng Trung ương Paraguay quyết định can thiệp vào Ueno do ngân hàng này không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về khả năng thanh toán, đồng thời phong tỏa tiền gửi của 3 triệu khách hàng.

Theo báo Guardian, động thái này khiến hàng trăm ngàn gia đình không thể tiếp cận tiền để nhận trợ cấp, mua thực phẩm và chi trả những nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Vụ việc nhanh chóng kéo theo hàng loạt hệ lụy: Thống đốc Ngân hàng Trung ương Paraguay phải từ chức, 8 lãnh đạo Ueno bị phát lệnh bắt giữ, trong khi người dân đổ xuống đường biểu tình quy mô lớn.

Tổng thống bị nghi có liên hệ với ngân hàng

Một trong những nguyên nhân khiến ông Peña chịu sức ép lớn là do mối quan hệ trước đây của ông với Grupo Vazquez, tập đoàn từng sở hữu Ngân hàng Ueno.

Ông Peña khẳng định đã bán toàn bộ cổ phần tại tập đoàn này vào tháng 3-2025 và không có bất kỳ hành vi can thiệp sai trái nào vào hoạt động của ngân hàng.

Tuy nhiên các nghị sĩ đối lập cáo buộc ông có xung đột lợi ích, sử dụng sai mục đích quỹ hưu trí và giúp ngân hàng né tránh sự giám sát của cơ quan chức năng.

Ông Peña bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng đây là vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý ngân hàng và cần được giải quyết thông qua hệ thống tư pháp.

Dù vậy, những lời giải thích của ông không thể xoa dịu làn sóng chỉ trích, đặc biệt khi các nghị sĩ thuộc chính Đảng Colorado đang cầm quyền cũng bắt đầu quay lưng với ông.

"Chúng tôi sẽ không đứng về phía những kẻ chiếm đoạt tiền công quỹ, tiền tư nhân và tiền của người nghỉ hưu", cựu Tổng thống Paraguay Horacio Cartes tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh cần đặt lợi ích người dân lên hàng đầu.

Theo Hãng tin AP, ngày 6-11, cả hai viện Quốc hội Paraguay đã bác đơn từ chức của ông Peña. Về kiến nghị luận tội ông, Hạ viện đã nhất trí thông qua với 78 phiếu thuận và không có phiếu chống. Hồ sơ đang tiếp tục chuyển lên Thượng viện xem xét.