Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ quyết giữ ghế giữa sức ép bị luận tội tại Quốc hội

tác giả
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth tuyên bố sẽ chống lại nỗ lực luận tội tại Quốc hội, giữa lúc vấp phải chỉ trích về cuộc chiến Iran và cách điều hành Lầu Năm Góc.

- Ảnh 1.

Ông Pete Hegseth tham dự cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tại Cebu, Philippines, ngày 28-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-11, Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth đăng video tuyên bố sẽ chống lại nỗ lực luận tội ông tại Quốc hội, đồng thời gọi cuộc xung đột ở Iran là "dũng cảm và mang tính lịch sử".

Thông điệp của ông Hegseth được đưa ra giữa lúc các nghị sĩ chỉ trích ông ngày càng gay gắt, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump thì gạt đi câu hỏi về khả năng sa thải người đứng đầu Lầu Năm Góc và công khai khen ngợi ông.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries đặt câu hỏi trên mạng xã hội: "Tại sao ông Pete Hegseth vẫn còn ngồi ở ghế bộ trưởng?".

Ông Hegseth - từng là người dẫn chương trình của Đài Fox News - là một nhân vật gây tranh cãi và có không ít kẻ thù ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa. 

Các nghị sĩ chỉ trích cách ông điều hành cuộc xung đột Iran - điều Phó tổng thống JD Vance thừa nhận đã khiến Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội - cùng việc ông sa thải hàng loạt quan chức quân sự cấp cao. 

Quan hệ giữa ông với giới lập pháp cũng rạn nứt, trong khi chính quyền đang nỗ lực thúc đẩy gói ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỉ USD.

Đảng Dân chủ, vừa giành lại quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 3-11, cam kết sẽ điều tra ông Hegseth và cách ông quản lý Lầu Năm Góc. Các cố vấn Quốc hội tiết lộ nội dung điều tra sẽ bao gồm cả việc sa thải Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân cùng nhiều vấn đề khác.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie tuyên bố sẽ trình lại các điều khoản luận tội ông Hegseth vào tuần tới. Ông cảnh báo thủ tục này vẫn còn nhẹ nhàng so với những gì vị bộ trưởng sẽ phải đối mặt khi Đảng Dân chủ chính thức tiếp quản Quốc hội. 

Trong video dài hơn bốn phút, ông Hegseth bảo vệ cách điều hành Lầu Năm Góc, đồng thời tự hào nhắc lại việc sa thải các lãnh đạo cấp cao, chấm dứt chương trình đa dạng hóa và cấm người chuyển giới nhập ngũ.

"Các bạn thấy đấy, họ tấn công tôi, tấn công chúng ta, chỉ vì chúng ta làm việc hiệu quả. Đòn đó không có tác dụng đâu. Chúng ta sẽ không lùi bước", ông phát biểu.

Gọi nỗ lực luận tội là một trò hề, Bộ trưởng Hegseth nhắc lại việc bản thân ông Trump cũng từng bị luận tội hai lần. 

"Tất cả chỉ là chiêu trò chính trị nhằm hủy hoại cá nhân. Nó không thể quật ngã Tổng thống Trump và cũng sẽ không có tác dụng với tôi. Các bạn cứ yên tâm về điều đó", ông khẳng định.

Theo các nguồn thạo tin, ông Trump vẫn có thể thay thế ông Hegseth khi Đảng Cộng hòa đánh giá lại thất bại trong kỳ bầu cử giữa kỳ. Một cố vấn của Tổng thống nhận định Bộ trưởng Chiến tranh "hoàn toàn có nguy cơ bị sa thải" vì cuộc chiến Iran.

Dù vậy, Bộ Chiến tranh khẳng định ông Hegseth cam kết 100% tiếp tục lãnh đạo Lầu Năm Góc đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

- Ảnh 3.Ông Hegseth đối mặt nguy cơ bị luận tội hậu bầu cử, ông Trump để ngỏ khả năng thay người

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth được cho là có thể phải chịu trách nhiệm cho những hệ lụy chính trị mà cuộc chiến Iran gây ra đối với Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
XUÂN THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Pete Hegseth Đảng dân chủ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất