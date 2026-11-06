Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ quyết giữ ghế giữa sức ép bị luận tội tại Quốc hội

Ông Pete Hegseth tham dự cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tại Cebu, Philippines, ngày 28-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-11, Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth đăng video tuyên bố sẽ chống lại nỗ lực luận tội ông tại Quốc hội, đồng thời gọi cuộc xung đột ở Iran là "dũng cảm và mang tính lịch sử".

Thông điệp của ông Hegseth được đưa ra giữa lúc các nghị sĩ chỉ trích ông ngày càng gay gắt, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump thì gạt đi câu hỏi về khả năng sa thải người đứng đầu Lầu Năm Góc và công khai khen ngợi ông.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries đặt câu hỏi trên mạng xã hội: "Tại sao ông Pete Hegseth vẫn còn ngồi ở ghế bộ trưởng?".

Ông Hegseth - từng là người dẫn chương trình của Đài Fox News - là một nhân vật gây tranh cãi và có không ít kẻ thù ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa.

Các nghị sĩ chỉ trích cách ông điều hành cuộc xung đột Iran - điều Phó tổng thống JD Vance thừa nhận đã khiến Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội - cùng việc ông sa thải hàng loạt quan chức quân sự cấp cao.

Quan hệ giữa ông với giới lập pháp cũng rạn nứt, trong khi chính quyền đang nỗ lực thúc đẩy gói ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỉ USD.

Đảng Dân chủ, vừa giành lại quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 3-11, cam kết sẽ điều tra ông Hegseth và cách ông quản lý Lầu Năm Góc. Các cố vấn Quốc hội tiết lộ nội dung điều tra sẽ bao gồm cả việc sa thải Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân cùng nhiều vấn đề khác.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie tuyên bố sẽ trình lại các điều khoản luận tội ông Hegseth vào tuần tới. Ông cảnh báo thủ tục này vẫn còn nhẹ nhàng so với những gì vị bộ trưởng sẽ phải đối mặt khi Đảng Dân chủ chính thức tiếp quản Quốc hội.

Trong video dài hơn bốn phút, ông Hegseth bảo vệ cách điều hành Lầu Năm Góc, đồng thời tự hào nhắc lại việc sa thải các lãnh đạo cấp cao, chấm dứt chương trình đa dạng hóa và cấm người chuyển giới nhập ngũ.

"Các bạn thấy đấy, họ tấn công tôi, tấn công chúng ta, chỉ vì chúng ta làm việc hiệu quả. Đòn đó không có tác dụng đâu. Chúng ta sẽ không lùi bước", ông phát biểu.

Gọi nỗ lực luận tội là một trò hề, Bộ trưởng Hegseth nhắc lại việc bản thân ông Trump cũng từng bị luận tội hai lần.

"Tất cả chỉ là chiêu trò chính trị nhằm hủy hoại cá nhân. Nó không thể quật ngã Tổng thống Trump và cũng sẽ không có tác dụng với tôi. Các bạn cứ yên tâm về điều đó", ông khẳng định.

Theo các nguồn thạo tin, ông Trump vẫn có thể thay thế ông Hegseth khi Đảng Cộng hòa đánh giá lại thất bại trong kỳ bầu cử giữa kỳ. Một cố vấn của Tổng thống nhận định Bộ trưởng Chiến tranh "hoàn toàn có nguy cơ bị sa thải" vì cuộc chiến Iran.

Dù vậy, Bộ Chiến tranh khẳng định ông Hegseth cam kết 100% tiếp tục lãnh đạo Lầu Năm Góc đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.