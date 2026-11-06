Đài Mỹ: Ông Trump tính thay Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth - Ảnh: AFP

Đài NBC News dẫn hai nguồn thạo tin cho biết trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 3-11, ông Trump đã hỏi các đồng minh xem họ nghĩ ai nên kế nhiệm Bộ trưởng Chiến tranh (tức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ) Pete Hegseth.

Một số chuyến công tác sắp tới của ông Hegseth đã bị tạm hoãn, theo bốn người nắm rõ thông tin. Hai trong số đó cho biết sự thay đổi này có thể liên quan đến khả năng nối lại hoạt động quân sự quy mô lớn tại Iran, hoặc có thể xuất phát từ những tính toán chính trị sau bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump và hai người khác nắm rõ sự việc, ông Hegseth là một trong số ít thành viên nội các của ông Trump không có mặt tại phòng phía Đông của Nhà Trắng vào tối 3-11 để theo dõi kết quả bầu cử.

Một quan chức Bộ Chiến tranh Mỹ chỉ cho biết ông Hegseth đang ở Washington D.C. và không cung cấp thêm chi tiết.

Hôm 4-11, Tổng thống Trump nói rằng ông không có kế hoạch thay thế ông Hegseth.

"Không, ông ấy đang làm rất tốt công việc của mình" - ông Trump nói với các phóng viên. Nhà Trắng cũng dẫn lại phát biểu của vị tổng thống.

Người phát ngôn chính Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết ông Hegseth cam kết tiếp tục đảm nhiệm công việc.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống Trump tại Bộ Chiến tranh, bất chấp những lời đe dọa về các cuộc săn phù thủy giả tạo từ Đảng Dân chủ. Bộ trưởng Hegseth cam kết 100% sẽ lãnh đạo Bộ cho đến khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump kết thúc".

Ông Hegseth đã khiến các nghị sĩ thuộc cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ bất bình và đang đối mặt với nguy cơ bị luận tội. Nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie, người chỉ trích cuộc chiến với Iran, đã trình một nghị quyết hồi tháng 9, nhưng Hạ viện vẫn chưa bỏ phiếu về nghị quyết này.

Ngày càng nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ bày tỏ sự thất vọng với người đứng đầu Lầu Năm Góc về cái gọi là thiếu minh bạch trong cuộc chiến với Iran, gồm cả tổng chi phí. Cuộc chiến cùng các chiến dịch quân sự khác đã làm cạn kiệt ngân sách của Bộ Chiến tranh Mỹ.

Từng là người dẫn chương trình cuối tuần của Đài Fox News, ông Hegseth có nhiệm kỳ nhiều sóng gió kể từ khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào tháng 1-2025.

Theo ba người nắm rõ các cuộc thảo luận, trước đây ông Trump cũng từng nói với các đồng minh rằng ông có thể sa thải ông Hegseth, thậm chí hỏi họ về những nhân vật có thể thay thế ông này, trong đó có những cuộc trao đổi diễn ra từ mùa hè.