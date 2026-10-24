Sai lầm muốn che giấu trong Bộ Chiến tranh Mỹ bị báo chí phanh phui

Sinh thời, cố Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower có sở thích chụp ảnh chung với quả địa cầu - Ảnh: Bettmann Archive

Theo báo Washington Post ngày 22-10, các cấp dưới của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã vô tình gây hư hại nặng đối với quả địa cầu của cố Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower.

Chủ quan, nóng vội gây hậu quả

Đây là hiện vật lịch sử quan trọng, từng được Thống tướng Eisenhower - Tổng tư lệnh tối cao lực lượng quân Đồng minh thời Thế chiến 2 - sử dụng trong cuộc đại chiến.

Suốt nhiều thập kỷ, hiện vật này vẫn lưu giữ trong khu vực làm việc của các đời lãnh đạo Lục quân Mỹ. Tuy nhiên, hồi đầu năm 2026, ông Hegseth đã bày tỏ mong muốn di dời quả địa cầu về phòng làm việc của mình.

Theo đúng quy trình, Văn phòng Lục quân - đơn vị chịu trách nhiệm với quả địa cầu - sẽ tham khảo ý kiến các chuyên gia tại Trung tâm Lịch sử quân sự Mỹ để đảm bảo việc vận chuyển quả địa cầu đến văn phòng ông Hegseth diễn ra an toàn.

Tuy nhiên, các nhân viên phụ trách mảng lịch sử tại Lầu Năm Góc đã bị cho nghỉ việc tạm thời trong thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần hồi đầu tháng 2.

Khi không thể liên hệ chuyên gia, đội ngũ của ông Hegseth đã quyết định tự cử người đi làm việc này.

Trong quá trình vận chuyển, những người này đã mất kiểm soát và làm rơi quả địa cầu, khiến nó đổ sập xuống khung kim loại và thủng một lỗ bán kính vài cm ở vị trí gần Nam Cực.

Hiện chưa rõ vì sao đội ngũ của ông Hegseth quyết định tự thực hiện việc di dời. Một nguồn thạo tin phỏng đoán đó là do "sự nóng vội rõ ràng".



Theo Washington Post, vụ việc đã trở thành đề tài đùa giỡn trong nội bộ Lầu Năm Góc.

Không ít cán bộ, quan chức tại đây khẳng định câu chuyện này thể hiện rõ sự hấp tấp và "cuồng" kỷ vật Thế chiến 2, vốn được ông Hegseth thể hiện trong suốt thời gian làm Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ.

Tướng 5 sao hiếm hoi trong lịch sử Mỹ

Vị trí hư hại của quả địa cầu, sau khi nhân viên Bộ trưởng Pete Hegseth bất cẩn làm rơi trong quá trình di chuyển - Ảnh: Washington Post

Trong email gửi Washington Post, Lục quân Mỹ thừa nhận hiện vật quả địa cầu của Tướng Eisenhower đã bị hư hại trong một "nỗ lực di chuyển" diễn ra hôm 3-2.

Người phát ngôn Lục quân Christopher Surridge cho biết ngoài lỗ hổng chỗ Nam Cực, "phần quả cầu còn bị bung ra khỏi khung kim loại giúp nó xoay được".

Tờ Post cho biết sau khi phanh phui chuyện làm hỏng quả địa cầu, một quan chức Bộ Chiến tranh đã gửi một tuyên bố ngắn xác nhận vụ việc này.

Tuyên bố này khẳng định: "Tai nạn vẫn thường xảy ra. Chúng tôi biết ơn việc không ai bị thương, còn quả địa cầu đang được sửa chữa".

Tuy nhiên, tuyên bố không nói rõ chi phí sửa chữa là bao nhiêu và khi nào việc sửa chữa sẽ hoàn thành.

Thống tướng Dwight Eisenhower là một trong chỉ 5 sĩ quan được phong tướng năm sao - cấp bậc cao hơn Đại tướng trong lịch sử nước Mỹ.

Trong Thế chiến 2, ông giữ chức Tư lệnh tối cao của lực lượng viễn chinh quân Đồng minh tại châu Âu. Năm 1944, ông chỉ huy chiến dịch Normandy, mở đường cho quân Đồng minh giải phóng Tây Âu và đánh bại Đức quốc xã.

Sau khi giải ngũ, ông Eisenhower đắc cử và trở thành Tổng thống thứ 34 của nước Mỹ giai đoạn 1953 - 1961.

Hiện Quân đội Mỹ có ba quả địa cầu liên quan đến ông Eisenhower. Trong đó hai quả (bao gồm quả địa cầu vừa bị nhân viên ông Hegseth làm hỏng) được đặt tại Lầu Năm Góc. Quả còn lại được chuyển từ kho lưu trữ lịch sử quân sự ở Alabama đến một căn cứ gần đó.