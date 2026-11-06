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Chứng khoán lao dốc hậu bầu cử giữa kỳ, ông Trump khẳng định 'Đảng Dân chủ gây ra'

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Thị trường chứng khoán phố Wall đã lao dốc trong phiên giao dịch ngày 5-11 sau chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ.

Chứng khoán lao dốc hậu bầu cử giữa kỳ, ông Trump đổ lỗi cho Đảng Dân chủ - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ ghi nhận nhiều biến động sau chiến thắng của phe Dân chủ hậu bầu cử giữa kỳ - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, chỉ số Nasdaq, tập trung vào lĩnh vực công nghệ, đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi chốt phiên giảm 5,5%, xuống còn 24.315 điểm hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ, mức thấp nhất trong 19 tháng.

Chốt phiên giao dịch ngày 5-11, chỉ số Nasdaq đã mất hơn 1.400 điểm sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và các doanh nghiệp trung tâm dữ liệu.

Trong khi đó, chỉ số Dow Jones giảm 1.097 điểm, tương đương 2,1%, còn S&P 500 mất 3,2%.

Theo kênh CNBC, các doanh nghiệp liên quan đến làn sóng phát triển hạ tầng AI chịu thiệt hại nặng nề hơn cả.

Cụ thể, cổ phiếu CoreWeave giảm 14,6% và Nebius giảm 18%. Cổ phiếu Iren mất 20%, Applied Digital giảm 19,7%, trong khi GE Vernova giảm 9,2%.

Diễn biến thị trường thay đổi trong bối cảnh Đảng Dân chủ giành chiến thắng lớn cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ tại cả Hạ viện và Thượng viện, cùng nhiều ghế thống đốc quan trọng tại những bang như Texas đã làm dấy lên lo ngại về khả năng hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu sẽ chậm lại.

Ông Patrick O'Hare, nhà phân tích của Briefing.com, cho biết giới đầu tư đã chấn động trước sự đảo chiều nhanh chóng của tâm lý thị trường.

“Hôm qua, thị trường vẫn còn khá lạc quan. Nhưng chưa đầy một ngày sau, mọi thứ đã đảo chiều hoàn toàn”, ông bình luận.

Ông Trump đổ lỗi cho Đảng Dân chủ

Ngày 5-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đổ lỗi cho Đảng Dân chủ về đợt bán tháo cổ phiếu trong phiên giao dịch cùng ngày, theo CNN.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thị trường chứng khoán đã trải qua một trong những phiên “tồi tệ nhất trong lịch sử”, xét theo kết quả bầu cử.

“Thật đáng buồn khi chứng kiến điều này! Chúng ta đã nỗ lực rất nhiều để đưa thị trường lên mức chưa từng có tiền lệ, mà giờ lại vậy.

Hãy nhớ rằng không phải Đảng Cộng hòa, mà là Đảng Dân chủ đã gây ra chuyện này. Tuy nhiên các bạn đừng sợ hãi, chúng ta sẽ sớm trở nên lớn mạnh và vững vàng hơn bao giờ hết, bằng cách này hay cách khác”, ông Trump viết.

Chứng khoán lao dốc hậu bầu cử giữa kỳ, ông Trump đổ lỗi cho Đảng Dân chủ - Ảnh 2.Tài sản của ông Trump 'bốc hơi' 168 triệu USD sau thất bại của Đảng Cộng hòa

Chiến thắng của Đảng Dân chủ trong bầu cử giữa kỳ Mỹ kéo cổ phiếu Công ty Trump Media xuống đáy lịch sử, khiến tài sản Tổng thống Donald Trump giảm mạnh.

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: chứng khoán Bầu cử giữa kỳ Donald Trump

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