Hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ, giá dầu thế giới lao dốc: Liệu đà giảm có kéo dài?

Các kỹ thuật viên làm việc tại một giàn khoan ở mỏ dầu Airankol, vùng Atyrau (Kazakhstan) do Công ty Caspiy Neft vận hành - Ảnh: REUTERS



Sau chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 3-11, giá dầu thế giới bất ngờ lao dốc. Giới đầu tư kỳ vọng chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ chịu thêm sức ép liên quan đến chiến sự Trung Đông, qua đó mở đường cho nguồn cung dầu phục hồi.

Tuy nhiên giữa lúc tình hình vẫn còn nhiều bất định, câu hỏi là liệu kết quả bầu cử có đủ sức giúp thị trường dầu mỏ hạ nhiệt lâu dài, hay đà giảm chỉ mang tính tạm thời?

Giá dầu lao dốc sau chiến thắng của Đảng Dân chủ

Theo Hãng tin Reuters, trong phiên giao dịch ngày 4-11, giá dầu Brent giảm 8,7%, xuống còn 94,62 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ (WTI) giảm 8,3%, xuống 88,12 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều chạm mức đóng cửa thấp nhất kể từ cuối tháng 8.

Đà giảm tiếp tục kéo dài sang ngày 5-11. Theo Reuters, giá dầu Brent có thời điểm xuống còn 93,65 USD/thùng, trong khi WTI giảm xuống 86,98 USD/thùng.

Diễn biến đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý của thị trường năng lượng, sau nhiều tháng giá dầu chịu tác động từ những bất ổn nguồn cung tại Trung Đông.

Theo báo Financial Times, việc Đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội có thể khiến ông Trump gặp thêm trở ngại hơn trong việc theo đuổi các chính sách đối ngoại, đặc biệt những quyết định liên quan đến ngân sách chiến tranh và hoạt động quân sự tại Trung Đông.

Ngoài ra, triển vọng Mỹ và Iran tiến gần hơn đến thỏa thuận hòa bình cũng làm dấy lên kỳ vọng nguồn cung dầu từ khu vực vùng Vịnh sẽ sớm phục hồi, qua đó kéo giá năng lượng đi xuống.

Biểu đồ diễn biến giá dầu thế giới khoảng một tháng qua cho thấy giá dầu Brent giảm mạnh sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ - Ảnh: BNBC

Kết quả bầu cử giữa kỳ có đủ sức thay đổi thị trường?

Hiện việc nguồn cung dầu từ Trung Đông phục hồi đang góp phần kéo giá dầu đi xuống. Theo Ngân hàng JPMorgan, thị trường dầu mỏ toàn cầu đã quay trở lại trạng thái dư cung từ tháng 9, sau nhiều tháng gián đoạn vì chiến sự.

Cụ thể, nguồn cung vượt nhu cầu khoảng 1,1 triệu thùng/ngày trong tháng 9 và tăng lên 1,4 triệu thùng/ngày vào tháng 10, gần tương đương mức dư cung trung bình của năm trước.

Hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, cũng đã phục hồi gần mức trước chiến tranh, dù chi phí vận chuyển vẫn cao hơn.

Dù những tín hiệu này phần nào giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, giới phân tích cho rằng vẫn còn quá sớm để kỳ vọng giá dầu sẽ tiếp tục giảm sâu.

Bà June Goh, chuyên gia phân tích dầu mỏ cấp cao tại Sparta Commodities, nhận định thị trường đang đánh giá tác động của kết quả bầu cử giữa kỳ đối với những bước đi tiếp theo của ông Trump trong cuộc chiến với Iran.

Dù vậy bà cảnh báo giá dầu có thể tiếp tục biến động mạnh do tiến trình ngoại giao vẫn còn nhiều bất định, trong khi lượng dầu dự trữ chiến lược trên toàn cầu đã suy giảm đáng kể.

Ông Mukesh Sahdev, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn năng lượng XAnalysts, cho rằng đợt lao dốc hiện nay có thể chỉ mang tính tạm thời.

Theo ông, chiến thắng của Đảng Dân chủ chưa đồng nghĩa chính sách của Washington sẽ lập tức thay đổi, bởi Quốc hội khóa mới phải đến tháng 1-2027 mới chính thức nhậm chức.

Trong khi đó, những rủi ro địa chính trị vẫn rất khó lường. Lượng dầu dự trữ thương mại tại các quốc gia tiêu thụ lớn cũng đang ở gần mức thấp nhất trong 15 năm qua.

Những kịch bản trái ngược Theo Bloomberg ngày 2-11, Ngân hàng Goldman Sachs đã đưa ra hai kịch bản hoàn toàn trái ngược về triển vọng giá dầu trong thời gian tới. Trong trường hợp sản lượng dầu vùng Vịnh tiếp tục thấp hơn đáng kể so với trước chiến sự, giá Brent có thể đạt trung bình 130 USD/thùng. Ngược lại, nếu nguồn cung phục hồi nhanh hơn dự kiến và không xảy ra thêm gián đoạn lớn, giá dầu có thể giảm xuống khoảng 60 USD/thùng. Chênh lệch giữa hai kịch bản cho thấy thị trường dầu mỏ vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến chiến sự và khả năng khôi phục nguồn cung tại Trung Đông. Theo Công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group, giá dầu Brent có thể tăng 110-125 USD/thùng nếu căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Báo Financial Times cũng dẫn một số nhận định rằng giá dầu Brent có nguy cơ vượt ngưỡng 100 USD/thùng một lần nữa nếu Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận hòa bình.