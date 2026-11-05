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Nhìn lại chiến thắng của Đảng Dân chủ qua 7 con số

tác giả
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO
HÀ ĐÀO

Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, đánh bật Đảng Cộng hòa khỏi nhiều thành trì lâu đời và giành lại quyền kiểm soát Quốc hội.

Nhìn lại chiến thắng của Đảng Dân chủ qua 7 con số - Ảnh 1.

Những người ủng hộ Đảng Dân chủ ăn mừng tại thành phố Austin, bang Texas, ngày 3-11 - Ảnh: AFP

Đảng Cộng hòa đã hứng chịu thất bại nặng nề trước Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3-11, khi cử tri quay lưng với đảng của Tổng thống Trump tại hầu hết các khu vực trên cả nước.

Làn sóng ủng hộ Dân chủ không chỉ xuất hiện tại những địa bàn vốn có truyền thống bỏ phiếu cho đảng này, mà còn lan rộng đến các thành trì lâu đời của Đảng Cộng hòa.

Khi công tác kiểm phiếu tiếp tục trong ngày 4-11, quy mô chiến thắng của Đảng Dân chủ ngày càng rõ nét. Điều này được thể hiện qua bảy con số đáng chú ý dưới đây.

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Theo số liệu do Hãng tin Reuters và báo USA Today tổng hợp, Đảng Cộng hòa ghi nhận tỉ lệ ủng hộ sụt giảm tại 99% trong số khoảng 2.200 hạt đã kiểm đếm phần lớn số phiếu tính đến sáng 4-11 (giờ địa phương).

Xu hướng này xuất hiện ở cả khu vực giàu có lẫn nghèo khó, từ các thành phố lớn đến vùng ngoại ô.

Tính chung tại những địa phương được thống kê, tỉ lệ phiếu dành cho Đảng Cộng hòa giảm 8 điểm phần trăm so với mức ông Trump đạt được trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

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Lần đầu tiên sau 94 năm, Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ tại bang Kansas, phá vỡ thế áp đảo kéo dài gần một thế kỷ của Đảng Cộng hòa.

Ứng viên Dân chủ Adam Hamilton đánh bại thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm Roger Marshall với cách biệt khoảng 5 điểm phần trăm, tạo nên bất ngờ lớn tại bang mà Tổng thống Trump từng thắng với cách biệt hơn 16 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử năm 2024.

Làn sóng này cũng lan đến Texas, một thành trì khác của Đảng Cộng hòa.

Tại đây, ứng viên Dân chủ James Talarico đánh bại ông Ken Paxton, người được Tổng thống Trump hậu thuẫn, chấm dứt 38 năm Đảng Dân chủ không giành được ghế Thượng viện Mỹ tại bang này.

Những chiến thắng trên cho thấy phe Dân chủ không chỉ giành ưu thế tại các bang chiến trường, mà còn tạo đột phá ở những địa phương vốn nghiêng mạnh về Đảng Cộng hòa.

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Ứng viên Thượng viện của Đảng Dân chủ James Talarico phát biểu tại cuộc mít tinh ở thành phố Austin, bang Texas, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11 - Ảnh: REUTERS

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Tại 64 hạt có đa số dân cư gốc Mỹ Latin và gần hoàn tất kiểm phiếu trong các cuộc đua Thượng viện, tỉ lệ ủng hộ Đảng Cộng hòa giảm trung bình 14 điểm phần trăm so với kết quả ông Trump đạt được năm 2024.

Mức chuyển dịch này lớn hơn đáng kể so với xu hướng chung trên toàn quốc.

Đáng chú ý, tại hạt Hidalgo thuộc bang Texas, giáp biên giới Mexico, tỉ lệ phiếu dành cho Đảng Cộng hòa giảm khoảng 25 điểm phần trăm.

Tại hạt Miami-Dade thuộc Florida, nơi ông Trump từng giành chiến thắng năm 2024, mức giảm cũng lên tới 10 điểm phần trăm.

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Tính đến ngày 4-11, Đảng Cộng hòa chưa giành chiến thắng tại bất kỳ khu vực bầu cử Hạ viện nào mà ông Trump từng thắng với cách biệt dưới 11 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Đáng chú ý hơn, Đảng Dân chủ còn giành được 4 ghế tại những khu vực ông Trump từng thắng với cách biệt trên 15 điểm phần trăm.

Trong đó, ứng viên J.D. Ford đánh bại nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm Victoria Spartz tại Indiana, nơi ông Trump từng thắng với cách biệt khoảng 17 điểm phần trăm.

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Trước bầu cử, Đảng Cộng hòa đã tìm cách điều chỉnh ranh giới các khu vực bầu cử tại một số bang nhằm củng cố thế đa số ở Hạ viện.

Tuy nhiên, trong số 15 ghế do Đảng Dân chủ nắm giữ mà phe Cộng hòa đặt mục tiêu giành lại, chưa ghế nào đổi chủ.

Đảng Dân chủ đã giữ được 10 ghế, trong khi 5 cuộc đua còn lại chưa ngã ngũ tính đến sáng 4-11.

Nhìn lại chiến thắng của Đảng Dân chủ qua 7 con số - Ảnh 3.

Ông Hakeem Jeffries, ứng viên Dân chủ có khả năng trở thành Chủ tịch Hạ viện da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ - Ảnh: REUTERS

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Tại Florida, bang được xem là một trong những địa bàn quan trọng của Tổng thống Trump, ứng viên theo đường lối xã hội chủ nghĩa thuộc Đảng Dân chủ Angie Nixon chỉ còn cách chiến thắng trong cuộc đua Thượng viện khoảng 3 điểm phần trăm.

Kết quả này đáng chú ý bởi ông Trump từng thắng Florida với cách biệt 13 điểm phần trăm năm 2024.

Dù vậy, mức chuyển dịch phiếu bầu về phía Đảng Dân chủ tại Florida chỉ bằng khoảng một nửa so với Texas, South Carolina và Kansas.

0

Theo Reuters, tính đến ngày 4-11, Đảng Cộng hòa chưa giành chiến thắng tại bất kỳ cuộc đua Hạ viện hoặc Thượng viện nào được đánh giá là cạnh tranh sít sao trước ngày bỏ phiếu.

Ngược lại, Đảng Dân chủ đã thắng hơn 24 cuộc đua Hạ viện thuộc nhóm này, đồng thời giành thêm một số ghế vốn được dự báo nghiêng về Đảng Cộng hòa.

Những kết quả trên cho thấy làn sóng xanh đã lan rộng vượt xa các bang chiến trường truyền thống, tạo nên một trong những thất bại đáng chú ý của Đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay.

Nhìn lại chiến thắng của Đảng Dân chủ qua 7 con số - Ảnh 4.Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Quốc hội, điều gì xảy ra tiếp theo?

Giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, phe Dân chủ lên kế hoạch điều tra chính quyền ông Trump, đảo ngược nhiều chính sách và thúc đẩy chương trình nghị sự về chi phí sinh hoạt.

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HÀ ĐÀO
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    Chủ đề: Bầu cử giữa kỳ Đảng Cộng hòa Đảng dân chủ

    Dòng sự kiện: Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

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