Chân dung người có thể làm nên lịch sử Hạ viện Mỹ

Ông Jeffries phát biểu tại sự kiện theo dõi kết quả bầu cử ở một khách sạn gần Điện Capitol, Washington, ngày 4-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 4-11, ông Hakeem Jeffries (56 tuổi) dự kiến tiếp quản vị trí từ nghị sĩ Cộng hòa Mike Johnson khi Quốc hội khóa mới nhóm họp vào ngày 3-1-2027, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp chính trị của ông.

Nếu được bầu chọn, ông sẽ trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức vụ này, đồng thời đứng thứ hai trong thứ tự kế nhiệm tổng thống, sau phó tổng thống.

Dấu ấn Brooklyn

Sinh ra và lớn lên tại Brooklyn, New York, ông Jeffries trưởng thành trong giai đoạn thành phố này đối mặt với làn sóng bạo lực và cuộc khủng hoảng ma túy crack những năm 1980.

Là con trai của một cựu quân nhân không quân và một nhân viên công tác xã hội, ông sớm chứng kiến những khó khăn của các cộng đồng lao động nghèo.

Jeffries từng chia sẻ với Hãng tin AP rằng chính những trải nghiệm đó đã thôi thúc ông theo đuổi mục tiêu cải thiện cuộc sống của những người dù đối mặt với nghịch cảnh vẫn kiên trì ở lại, làm việc và xây dựng cộng đồng.

Một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành của ông gắn liền với nhà thờ Baptist Cornerstone tại Brooklyn. Tại đây, ông học cách giao tiếp, phục vụ cộng đồng và tiếp xúc với những người có hoàn cảnh khác nhau.

Theo nhà hoạt động dân quyền Al Sharpton, môi trường nhà thờ cũng góp phần hình thành khả năng xây dựng đồng thuận - phẩm chất sau này trở thành nét đặc trưng trong phong cách lãnh đạo của ông Jeffries.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Binghamton, ông tiếp tục lấy bằng thạc sĩ chính sách công tại Đại học Georgetown và tốt nghiệp xuất sắc ngành luật tại Đại học New York.

Dù từng làm việc tại một hãng luật danh tiếng, vị nghị sĩ quyết định chuyển hướng sang chính trị. Tuy nhiên, con đường này không trải đầy hoa hồng.

Ông thất bại trong hai lần đầu tranh cử vào cơ quan lập pháp bang New York, trước khi giành chiến thắng năm 2006. Sáu năm sau, ông đắc cử Hạ viện Mỹ và bắt đầu xây dựng vị thế tại Washington.

Điểm thú vị ở Jeffries là sự kết hợp giữa hình ảnh một luật sư nghiêm túc và nét văn hóa đường phố Brooklyn. Ông thường lồng ghép lời các ca khúc hip-hop kinh điển vào những bài phát biểu, tạo nên phong cách diễn thuyết khác biệt giữa chính trường Washington.

Nhưng đằng sau hình ảnh gần gũi ấy là một chính trị gia được đánh giá có tính kỷ luật cao, thận trọng và đặc biệt coi trọng việc chuẩn bị trước khi hành động.

Ông Jeffries đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi có thể trở thành chủ tịch Hạ viện da màu đầu tiên của nước Mỹ - Ảnh: AP

Điềm tĩnh giữa những cuộc đối đầu

Khi bà Nancy Pelosi rời vị trí lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện năm 2022, ông Jeffries được lựa chọn kế nhiệm, trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ lãnh đạo mới của đảng.

Nếu bà Pelosi nổi tiếng với phong cách điều hành tập trung quyền lực, ông lại ưu tiên việc lắng nghe, tham vấn và tìm kiếm đồng thuận.

Theo báo Washington Post, các đồng nghiệp mô tả vị chính trị gia 56 tuổi là người dễ tiếp cận, thường dành thời gian tìm hiểu quan điểm của từng nghị sĩ trước khi đưa ra quyết định.

Tuy nhiên, sự điềm tĩnh cũng là điểm gây tranh luận. Một số thành viên Đảng Dân chủ cho rằng ông đôi khi quá thận trọng, phản ứng chưa đủ nhanh trước những biến động chính trị.

Bản thân ông từng lý giải rằng giữ bình tĩnh là một lựa chọn có chủ đích, nhằm giúp đội ngũ tập trung thực hiện kế hoạch thay vì bị cuốn vào những cuộc đối đầu.

Nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện đặc biệt chú trọng vấn đề chi phí sinh hoạt, vốn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ.

"Nước Mỹ đang trở nên quá đắt đỏ" là câu nói ông thường xuyên nhắc lại, phản ánh ưu tiên giảm giá nhà ở, chi phí y tế và hỗ trợ các gia đình lao động.

Ông Jeffries đứng trước thách thức kép, khi vừa đối đầu với Tổng thống Trump, vừa thu hẹp bất đồng giữa phe ôn hòa và phe cấp tiến có tiếng nói ngày càng mạnh trong nội bộ Đảng Dân chủ - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, khả năng xây dựng đồng thuận của ông Jeffries sẽ đứng trước phép thử lớn khi Đảng Dân chủ phải dung hòa những quan điểm khác biệt trong nội bộ để điều hành Hạ viện.

Trong khi phe cấp tiến muốn thúc đẩy chăm sóc sức khỏe toàn dân, đầu tư nhà ở xã hội và hạn chế viện trợ vũ khí cho Israel, các nghị sĩ ôn hòa lo ngại những chính sách này quá tốn kém hoặc gây chia rẽ nội bộ.

Theo giáo sư Michele Swers thuộc Đại học Georgetown, câu hỏi đặt ra là liệu ông Jeffries sẽ chấp nhận nhượng bộ đến đâu để giành được sự ủng hộ của phe cấp tiến mà không khiến phe ôn hòa bất mãn.

Đối với vị chính trị gia 56 tuổi, "chiếc búa" chủ tịch Hạ viện không chỉ mang ý nghĩa lịch sử. Đó còn là phép thử liệu phong cách lãnh đạo điềm tĩnh, đề cao đối thoại của ông có đủ sức dẫn dắt một Đảng Dân chủ nhiều khác biệt trong hai năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống Trump hay không.