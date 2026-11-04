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Giá vàng tăng 115,4 USD/ounce sau tin Đảng Dân chủ Mỹ thắng lưỡng viện Quốc hội

tác giả
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

Giá vàng thế giới chiều nay, 4-11, tăng đến 115,4 USD/ounce, lên 4.046,3 USD/ounce sau tin Đảng Dân chủ thắng lưỡng viện Quốc hội ở Bầu cử giữa kỳ Mỹ.

Giá vàng tăng 115,4 USD/ounce sau tin Đảng Dân chủ thắng lưỡng viện Quốc hội - Ảnh 1.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau tin Đảng Dân chủ thắng lưỡng viện Quốc hội - Ảnh chụp màn hình

Giá vàng thế giới đã tăng hơn 170 USD/ounce so với mức đáy

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 126,5 triệu đồng/lượng.

So với mức đáy 3.876 USD/ounce thiết lập cuối tuần trước, giá vàng thế giới đã tăng hơn 170 USD/ounce, tương đương 5,3 triệu đồng/lượng.

Đồng USD tụt giá mạnh sau khi có tin Đảng Dân chủ thắng lưỡng viện Quốc hội, hỗ trợ giá vàng tăng mạnh, gần chạm 4.050 USD/ounce.

Theo phân tích của các chuyên gia, việc Đảng Dân chủ thắng lưỡng viện Quốc hội có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với triển vọng kinh tế Mỹ, dòng vốn đầu tư và chính sách tiền tệ trong năm 2027. 

Đồng thời có thể tạo môi trường thuận lợi cho vàng, đặc biệt nếu bất ổn chính trị khiến tăng trưởng kinh tế suy yếu.

Một lĩnh vực có thể chịu tác động là trí tuệ nhân tạo (AI). Những khoản đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI đang là động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, những trở ngại chính sách có thể khiến tiến độ triển khai dự án chậm lại, kéo theo sự suy giảm đầu tư kinh doanh trong 3-6 tháng tới.

Nếu kịch bản này xảy ra, Fed có thể có thêm dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, Quốc hội mới chỉ chính thức nhậm chức vào tháng 1-2027. Trong vài tháng tới, ông Trump vẫn có thể thúc đẩy nhiều chính sách.

Ở góc độ dài hạn, vàng vẫn được hỗ trợ bởi thâm hụt ngân sách và gánh nặng nợ công ngày càng lớn của Mỹ, buộc Fed phải nới lỏng tiền tệ trong tương lai.

Giá vàng trong nước tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng tăng 115,4 USD/ounce sau tin Đảng Dân chủ thắng lưỡng viện Quốc hội - Ảnh 2.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 15,9 triệu đồng/lượng - Ảnh: H.N

Trong nước, giá vàng miếng SJC chiều nay tăng 1,2 triệu đồng/lượng, lên 142,4 triệu đồng/lượng. Giá mua vào 139,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 bán ra ở mức 140,5 triệu đồng/lượng, mua vào 136,5 triệu đồng/lượng.

Do những ngày gần đây giá vàng thế giới biến động quá mạnh nên chênh lệch giá mua - bán vàng tăng lên đến 4 triệu đồng/lượng vì các công ty vàng phòng ngừa rủi ro.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 145,7 triệu đồng/lượng, mua vào 139,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 141,5 triệu đồng/lượng, mua vào 140 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 15,9 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng tăng theo giá vàng, lên 51,85 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá bạc tương đương 1,62 triệu đồng/lượng.

Trong nước, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,628 triệu đồng/lượng và mua vào 1,574 triệu đồng/lượng.

Tại SBJ, giá bạc bán ra là 1,65 triệu đồng/lượng, mua vào 1,599 triệu đồng/lượng.

Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,629 triệu đồng/lượng, mua vào 1,58 triệu đồng/lượng.

Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY

Giá vàng tăng 115,4 USD/ounce sau tin Đảng Dân chủ Mỹ thắng lưỡng viện Quốc hội - Ảnh 3.Giá vàng bạc giảm liên tục, nhà đầu tư lỗ nặng

Tối 27-10, giá vàng thế giới rơi xuống 3.990 USD/ounce sau đó bật tăng trở lại lên 4.060 USD/ounce lúc 23h. Giá vàng bạc giảm liên tục trong thời gian qua khiến nhà đầu tư lỗ nặng.

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    Chủ đề: Giá vàng 9999 bầu cử Mỹ Đảng dân chủ giá vàng ​FED

    Dòng sự kiện: Giá vàng

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