Giá vàng trong nước đã giảm 53 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh của năm nay

Giá vàng thế giới giảm đến 3,64% trong phiên giao dịch cuối tuần, về mức thấp nhất trong vòng 1 năm - Ảnh chụp màn hình

Giảm theo đà lao dốc của cổ phiếu trí tuệ nhân tạo

Mức giảm của giá vàng thế giới tương đương gần 4,6 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 121,6 triệu đồng/lượng.

Cú giảm mạnh của giá vàng được lý giải do nhà đầu tư phải huy động vốn để bù lỗ cho danh mục chứng khoán khi cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán mạnh.

Không chỉ vàng, giá bạc cũng bốc hơi 5,84%, còn 49,25 USD/ounce, xuống mức thấp nhất trong vòng 11 tháng và rơi vào vùng quá bán.

So với mức đỉnh 5.600 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1-2026, giá vàng đã giảm 30%. Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đẩy giá năng lượng tăng cao đã dẫn tới áp lực lạm phát cao trên toàn cầu, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Trong tuần này, một loạt ngân hàng trung ương lớn gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đồng loạt đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất.

Cùng với đó, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đã giảm về ngưỡng 70% từ ngưỡng 90% vào đầu tháng, theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Hiện nay có hai luồng ý kiến. Một số phân tích cho rằng mỗi khi giá vàng giảm dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, lực mua đều tăng rất mạnh, từ đó kéo giá vàng hồi phục. Tuy nhiên cũng có dự báo cho rằng giá vàng thế giới có thể giảm sâu hơn.

Về giá bạc, các phân tích cho rằng bạc là một hàng hóa phụ thuộc vào sự gia tăng của nhu cầu công nghiệp. Trong khi đó, nhu cầu bạc cho công nghiệp và nữ trang đang giảm sút nên giá bạc sẽ chỉ loanh quanh ở vùng giá 60 - 70 USD/ounce trong năm sau.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra hôm nay (31-10) 142,8 triệu đồng/lượng, mua vào 136,3 triệu đồng/lượng - Ảnh: H.N

Giá vàng trong nước giảm 53 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh

Trong nước, giá vàng giảm từ 192 triệu đồng/lượng xuống còn 139 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 53 triệu đồng/lượng (khoảng 27,6%).

Trong khi đó nhà đầu tư bạc còn thiệt hại nhiều hơn khi đu đỉnh ở mức giá trên 120 triệu đồng/kg, đến nay giá mua vào chỉ còn 44,1 triệu đồng/kg, tức giảm 63%.

Giá vàng miếng SJC bán ra cuối ngày 31-10 ở mức 139 triệu đồng/lượng, mua vào 136 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 bán ra thấp hơn, ở mức 135,8 triệu đồng/lượng, mua vào 131,8 triệu đồng/lượng.

Do những ngày gần đây giá vàng thế giới giảm quá mạnh nên chênh lệch giá mua - bán vàng tăng lên đến 4 triệu đồng/lượng vì các công ty vàng phòng ngừa rủi ro.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 142,8 triệu đồng/lượng, mua vào 136,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá bán 139 triệu đồng/lượng, mua vào 137,5 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 17,4 triệu đồng/lượng. Mức chênh này ngày càng giãn rộng do giá vàng trong nước giảm chậm hơn giá vàng thế giới.

Với mức giá 49,25 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá bạc tương đương 1,54 triệu đồng/lượng. Trong nước, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,656 triệu đồng/lượng và mua vào 1,603 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong nhiều tháng trở lại. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,656 triệu đồng/lượng, mua vào 1,606 triệu đồng/lượng. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY