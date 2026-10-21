Giá vàng thế giới bị nén về sát 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm về sát vùng 4.100 USD/ounce - Ảnh chụp màn hình

Vì sao giá vàng thế giới chịu sức ép đi xuống?

Lúc 23h30, giá vàng thế giới ở mức 4.125,4 USD/ounce, giảm 16,1 USD/ounce so với hôm qua. Trong phiên, có lúc giá vàng thế giới chạm 4.113 USD/ounce.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 129,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chịu sức ép đi xuống khi tỉ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng đi lên trong lúc nhà đầu tư đợi cuộc họp vào tuần tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng USD mạnh lên cùng với sự phục hồi của các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) ở Phố Wall. Đồng USD cũng được hỗ trợ khi đồng EUR giảm giá vì bất ổn chính trị tại Pháp.

Thêm vào đó, áp lực lạm phát lớn do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh, giá dầu thô ở mức cao buộc các ngân hàng trung ương tiếp tục nâng lãi suất, gây sức ép lên giá vàng.

Hiện tại thị trường dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào tuần sau nhưng sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất vào tuần tới đang là gần 83%, còn xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là gần 94%.

Giới đầu tư cũng dõi theo tín hiệu đưa ra từ Fed, nếu Fed đưa ra thông điệp cứng rắn, giá vàng tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng hơn 0,5 tấn vàng trong phiên đầu tuần, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.058,5 tấn vàng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh ở chiều mua vào

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn đến 13 triệu đồng/lượng - Ảnh: H.N.

Trong nước, giá vàng miếng SJC bán ra cuối ngày 20-10 giảm về 142,6 triệu đồng/lượng, mua vào 139,6 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 bán ra ở mức 141,3 triệu đồng/lượng, mua vào 137,7 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra ở mức 147,6 triệu đồng/lượng, mua vào 141,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra và giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 142,3 triệu đồng/lượng, mua vào 140,8 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn đến 13 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thế giới ở mức 57,66 USD/ounce, quy đổi tương đương 1,81 triệu đồng/lượng.

Trong nước, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 2,041 triệu đồng/lượng và mua vào 1,98 triệu đồng/lượng. Công ty SBJ niêm yết giá bạc bán ra 2,037 triệu đồng/lượng, giá mua vào còn 1,977 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 2,031 triệu đồng/lượng, mua vào 1,97 triệu đồng/lượng. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY