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Giá vàng thế giới bất ngờ rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce, thấp nhất 6 tháng

tác giả
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

22h hôm nay, 23-10, giá vàng thế giới bất ngờ giảm 26,7 USD/ounce chỉ còn hơn 3.998 USD/ounce, thấp nhất trong vòng 6 tháng qua.

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce, thấp nhất 6 tháng - Ảnh 1.

Giá vàng thế giới rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce - Ảnh chụp màn hình

Giá vàng thế giới đã giảm đến 28% so với mức đỉnh

So với mức đỉnh 5.600 USD/ounce hồi tháng 1, giá vàng thế giới đã giảm đến 28%.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 125,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm liên tiếp những ngày qua vì mối lo lạm phát cao dai dẳng và giá dầu thô tăng mạnh lên mức cao nhất 5 tháng. Quỹ vàng SPDR Gold Trust cũng có một phiên bán ròng mạnh.

Nhà đầu tư đang chờ cuộc họp vào tuần tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra trong hai ngày 27 và 28-10 nhưng tỉ lệ đặt cược của thị trường vào việc Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và cuộc họp tháng 12 đều giảm mạnh.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME, hiện tỉ lệ đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 giảm còn hơn 80% từ mức hơn 90% của ngày hôm trước.

Giá vàng trong nước giảm chậm 

Trong nước, giá vàng miếng SJC bán ra hôm nay ở mức 142 triệu đồng/lượng, mua vào 139 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 bán ra thấp hơn, ở mức 139 triệu đồng/lượng, mua vào 135 triệu đồng/lượng.

Do những ngày gần đây giá vàng thế giới giảm quá mạnh nên chênh lệch giá mua - bán vàng tăng lên đến 3-4 triệu đồng/lượng vì các công ty vàng phòng ngừa rủi ro.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 146,1 triệu đồng/lượng, mua vào 139,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 142 triệu đồng/lượng, mua vào 140,5 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 16,6 triệu đồng/lượng. Mức chênh này ngày càng giãn rộng do giá vàng trong nước giảm chậm hơn giá vàng thế giới.

Giá bạc cũng giảm theo giá vàng, hiện ở mức 54,03 USD/ounce, quy đổi tương đương 1,7 triệu đồng/lượng.

Trong nước, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,897 triệu đồng/lượng và mua vào 1,84 triệu đồng/lượng.

Công ty SBJ niêm yết giá bạc bán ra 1,899 triệu đồng/lượng, giá mua vào còn 1,839 triệu đồng/lượng.

Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,899 triệu đồng/lượng, mua vào 1,842 triệu đồng/lượng.

Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce, thấp nhất 6 tháng - Ảnh 2.Giá vàng tăng mạnh trở lại, giá trong nước cao hơn thế giới 12,7 triệu đồng/lượng

Trái với diễn biến hôm trước, tối 15-10, giá vàng thế giới bật tăng hơn 50 USD/ounce, lên mức 4.156,4 USD/ounce.

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    Chủ đề: Giá vàng hôm nay FED tăng lãi suất giá vàng Giá vàng 9999

    Dòng sự kiện: Giá vàng

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