Gãy mốc 4.000 USD/ounce, tuần này giá vàng sẽ ra sao?

Giá vàng thế giới đã về dưới 4.000 USD/ounce - Ảnh: N.P

Giá vàng thế giới đã gãy mốc 4.000 USD/ounce và kết thúc tuần giao dịch ở mức 3.996,9 USD/ounce.

Giá vàng khó đoán

Với giá đóng cửa ở 3.996,9 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 125,4 triệu đồng/lượng.

Sau khi giá vàng gãy mốc 4.000 USD/ounce, tâm lý nhà đầu tư trên thị trường rất hoang mang vì so với mức đỉnh 5.600 USD/ounce hồi tháng 1, giá vàng thế giới đã giảm đến 28,6%.

Giá vàng trong nước cũng giảm từ 192 triệu đồng/lượng xuống còn 141,7 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 50,3 triệu đồng/lượng (khoảng 26%). Nếu đu đỉnh vàng lúc 192 triệu đồng/lượng mà bán ra lúc này, mức lỗ lên đến gần 28% do phải chịu thêm chênh lệch giá mua - bán.

Trên khắp các diễn đàn vàng, nhiều dự báo được đưa ra, có nhà đầu tư dự báo việc gãy mốc 4.000 USD/ounce có thể khiến cho giá vàng thế giới về mức 3.700 USD/ounce trong tương lai gần.

Tuy nhiên nhiều ý kiến khác lại cho rằng vàng đã rũ sạch trước cuộc họp vào tuần tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra trong hai ngày 27 và 28-10.

Theo chuyên gia Trần Duy Phương, bản chất của thị trường vàng là "mua tin đồn, bán sự thật", tức giá vàng luôn chạy trước khi có thông tin quan trọng được công bố.

Dù thừa nhận cán cân đang nghiêng về chiều hướng giảm nhưng ông Phương cho rằng dư địa giảm của vàng không còn nhiều và khả năng giá vàng sẽ đảo chiều tăng sau cuộc họp của Fed.

Cuối tuần qua giá vàng đã giảm mạnh do giá năng lượng tăng cao, làm gia tăng mối lo lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn. Trong phiên, có lúc giá vàng chạm mức 4.075 USD/ounce. Trước phiên giảm này, giá vàng đã có cú sụt 2,8% trong phiên 22-10.

Hiện tại, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng hơn 90% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày 27 và 28-10. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 giảm về mức hơn 74% từ mức hơn 90% vào đầu tuần.

Giá vàng trong nước neo cao

Giá vàng thế giới liệu có giảm sâu hơn trong tuần tới? - Ảnh chụp màn hình

Trong nước, giá vàng miếng SJC bán ra cuối tuần ở mức 141,7 triệu đồng/lượng, mua vào 138,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 bán ra thấp hơn, ở mức 139 triệu đồng/lượng, mua vào 135 triệu đồng/lượng.

Do những ngày gần đây giá vàng thế giới giảm quá mạnh nên chênh lệch giá mua - bán vàng tăng lên đến 3-4 triệu đồng/lượng vì các công ty vàng phòng ngừa rủi ro.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 146,1 triệu đồng/lượng, mua vào 139,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 141,7 triệu đồng/lượng, mua vào 140,2 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 16,3 triệu đồng/lượng. Mức chênh này ngày càng giãn rộng do giá vàng trong nước giảm chậm hơn giá vàng thế giới.

Giá bạc cũng giảm theo giá vàng, đóng cửa tuần giao dịch ở mức 53,8 USD/ounce, quy đổi tương đương 1,69 triệu đồng/lượng.

Trong nước, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra 1,89 triệu đồng/lượng, mua vào 1,833 triệu đồng/lượng. Công ty SBJ niêm yết giá bạc bán ra 1,899 triệu đồng/lượng, giá mua vào còn 1,839 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,897 triệu đồng/lượng, mua vào 1,84 triệu đồng/lượng. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY