Tối nay giá vàng lại giảm, thử thách mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới tối nay có lúc về sát ngưỡng 4.000 USD/ounce - Ảnh chụp màn hình

Giá vàng chịu sức ép từ giá dầu thô neo cao

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 126,17 triệu đồng/lượng.

Tuy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất, nhưng giá vàng thế giới vẫn chịu sức ép đi xuống.

Theo các chuyên gia, việc Fed giữ nguyên lãi suất đã được thị trường dự báo từ trước, cộng với việc tuyên bố sau cuộc họp của Chủ tịch Kevin Warsh không có yếu tố gây bất ngờ, do vậy gần như không tác động đến thị trường vàng.

Fed thừa nhận lạm phát còn cao nhưng chọn cách tiếp cận kiên nhẫn, muốn có thêm dữ liệu kinh tế trước khi có thể đi đến một quyết định tăng lãi suất tiếp theo.

Đồng USD giảm giá trong phiên này, nhưng giá dầu thô duy trì ở mức cao lại gây sức ép lên giá vàng.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 78% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, giảm mạnh so với mức gần 85% trước đó.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng gần 1,7 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.043,4 tấn vàng sau khi bán ròng tuần trước.

Nhà đầu tư kỳ vọng giá vàng, bạc phục hồi vào cuối năm

Nhà đầu tư đang kỳ vọng giá vàng và giá bạc hồi phục vào cuối năm - Ảnh: H.N.

Việc giá vàng thế giới tối nay thử thách mốc 4.000 USD/ounce khiến nhà đầu tư "đau tim", do giá vàng thế giới đã giảm gần 28% so với mức đỉnh hồi tháng 1.

Giá vàng trong nước cũng giảm từ 192 triệu đồng/lượng xuống vùng còn 142,7 triệu đồng/lượng và dao động quanh ngưỡng này suốt những ngày qua. Giá mua vào 139 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng tăng lên đến 3-4 triệu đồng/lượng.

Những người mua vàng, bạc ở vùng giá cao và gồng lỗ đến nay đang kỳ vọng giá vàng và giá bạc sớm hồi phục vào cuối năm để gỡ gạc phần nào.

Thêm vào đó việc giá vàng, bạc giảm mạnh khiến một số công ty đặt ra giới hạn thu vào mỗi ngày chỉ 100 ký bạc/đại lý, trong khi lượng bán ra tối đa lên đến 300 ký/đại lý/ngày cũng khiến nhà đầu tư lo lắng.

Tại Ancarat, cuối ngày hôm nay giá vàng bán ra 146,3 triệu đồng/lượng, mua vào 139,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 142,3 triệu đồng/lượng, mua vào 140,8 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 16,53 triệu đồng/lượng. Mức chênh này ngày càng giãn rộng, do giá vàng trong nước giảm chậm hơn giá vàng thế giới.

Giá bạc tối nay cũng giảm mạnh, chỉ còn 52,33 USD/ounce, quy đổi tương đương 1,64 triệu đồng/lượng.

Trong nước, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,726 triệu đồng/lượng và mua vào 1,674 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong nhiều tháng trở lại. Công ty SBJ niêm yết giá bạc bán ra 1,746 triệu đồng/lượng, giá mua vào còn 1,692 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,76 triệu đồng/lượng, mua vào 1,707 triệu đồng/lượng. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY