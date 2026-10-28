Giá vàng bạc giảm liên tục, nhà đầu tư lỗ nặng

Giá vàng giằng co mạnh trước thềm cuộc họp chính sách của Fed - Ảnh chụp màn hình

Giá vàng dõi theo cuộc họp của Fed

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 127,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giằng co mạnh trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trước cuộc họp thị trường đã dự báo khả năng 90% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên nhà đầu tư sẽ chú ý đến thông điệp của Fed về lạm phát và triển vọng lãi suất tháng 12.

Trường hợp Fed giữ nguyên lãi suất nhưng giọng điệu cứng rắn thì USD và lợi suất trái phiếu sẽ bật tăng, gây áp lực lên giá vàng bạc. Trường hợp Fed mềm mỏng hơn thì giá vàng có thể được hỗ trợ đi lên.

Do giá vàng thế giới đã giảm gần 29% so với mức đỉnh hồi tháng 1, hiện nay nhiều chuyên gia cho rằng dư địa giảm của vàng không còn nhiều và khả năng giá vàng sẽ đảo chiều tăng sau cuộc họp của Fed.

Nhà đầu tư vàng bạc lỗ nặng

Nhà đầu tư vàng bạc đã lỗ nặng khi giá liên tục giảm - Ảnh: H.N

Trong khi đó về phía nhà đầu tư vàng bạc, những ngày gần đây trên khắp các diễn đàn nhiều người đã tỏ ra mất kiên nhẫn khi giá liên tục giảm.

Giá vàng trong nước đã giảm từ 192 triệu đồng/lượng xuống còn 142 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 50 triệu đồng/lượng (khoảng 26%). Nếu đu đỉnh vàng lúc 192 triệu đồng/lượng mà bán ra lúc này, mức lỗ lên đến gần 28% do phải chịu thêm chênh lệch giá mua - bán.

Trong khi đó nhà đầu tư bạc còn thiệt hại nhiều hơn khi đu đỉnh ở mức giá trên 120 triệu đồng/lượng, đến nay giá mua vào chỉ còn 45 triệu đồng/lượng, tức giảm gần 2/3.

Trong nước, giá vàng miếng SJC bán ra cuối ngày 27-10 ở mức 142 triệu đồng/lượng, mua vào 139 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 bán ra thấp hơn, ở mức 139 triệu đồng/lượng, mua vào 135 triệu đồng/lượng.

Do những ngày gần đây giá vàng thế giới giảm quá mạnh nên chênh lệch giá mua - bán vàng tăng lên đến 3-4 triệu đồng/lượng vì các công ty vàng phòng ngừa rủi ro.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 145,8 triệu đồng/lượng, mua vào 139,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 141,7 triệu đồng/lượng, mua vào 140,2 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 14,6 triệu đồng/lượng. Mức chênh này ngày càng giãn rộng do giá vàng trong nước giảm chậm hơn giá vàng thế giới.

Giá bạc cũng biến động theo giá vàng, tối nay ở mức 54,38 USD/ounce, quy đổi tương đương 1,7 triệu đồng/lượng. Trong nước, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,771 triệu đồng/lượng và mua vào 1,718 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong nhiều tháng trở lại. Công ty SBJ niêm yết giá bạc bán ra 1,755 triệu đồng/lượng, giá mua vào còn 1,698 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,76 triệu đồng/lượng, mua vào 1,707 triệu đồng/lượng. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY