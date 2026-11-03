Giá vàng thế giới bật tăng gần 100 USD/ounce, lên sát 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng mạnh tối nay - Ảnh chụp màn hình

Như vậy giá vàng thế giới đã tăng 2,88 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 124,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tìm đường về ngưỡng 4.000 USD/ounce

Trước đó kết thúc phiên cuối tuần trước giá vàng thế giới đã giảm về 3.876,4 USD/ounce. Đây cũng là mức đáy trong vòng một năm qua do nhà đầu tư phải huy động vốn để bù lỗ cho danh mục chứng khoán khi cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán mạnh khiến nhiều nhà đầu tư bắt buộc phải bán ra những tài sản an toàn như vàng để bù đắp.

Theo giới phân tích, trong những phiên tới, các nhà đầu tư trên thị trường vàng sẽ phải đối mặt với nhiều yếu tố tác động. Cuộc bầu cử ở Mỹ và diễn biến giá dầu có thể sẽ là những yếu tố tác động mạnh đến diễn biến giá vàng trong tuần này.

Ngoài ra, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ, theo dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này, cũng tác động đến giá vàng cũng như triển vọng lãi suất.

Dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 và trong quý 1-2027 do áp lực lạm phát, từ đó gây sức ép lên giá vàng.

Giá vàng miếng SJC vẫn thấp hơn 52 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh

Giá vàng trong nước vẫn thấp hơn 52 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh - Ảnh: PV



Trong nước, giá vàng miếng SJC hôm nay tăng 1 triệu đồng/lượng, lên 140 triệu đồng/lượng. Giá mua vào 137 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 bán ra thấp hơn, ở mức 136,8 triệu đồng/lượng, mua vào 132,8 triệu đồng/lượng.

Do những ngày gần đây giá vàng thế giới giảm quá mạnh nên chênh lệch giá mua - bán vàng tăng lên đến 3-4 triệu đồng/lượng vì các công ty vàng phòng ngừa rủi ro.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 143,5 triệu đồng/lượng, mua vào 137 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá bán ra 139,8 triệu đồng/lượng, mua vào 138,3 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 15,7 triệu đồng/lượng.

Như vậy dù bật tăng trở lại nhưng giá vàng miếng SJC vẫn thấp hơn 52 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh.

Trong khi đó nhà đầu tư bạc còn thiệt hại nhiều hơn khi đu đỉnh ở mức giá trên 120 triệu đồng/kg, đến nay giá mua vào chỉ còn 42 triệu đồng/kg, tức giảm 65%.

Với mức giá 50,93 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá bạc tương đương 1,6 triệu đồng/lượng.

Trong nước, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra 1,661 triệu đồng/lượng và mua vào 1,611 triệu đồng/lượng. Tại SBJ, giá bạc bán ra 1,668 triệu đồng/lượng, mua vào 1,614 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,642 triệu đồng/lượng, mua vào 1,593 triệu đồng/lượng. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY