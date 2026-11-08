Tin tức thế giới 8-11: Xả súng ở Ba Lan là khủng bố; Campuchia phối hợp FBI, Interpol điều tra lừa đảo

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (trái), Thủ tướng Donald Tusk (giữa) và Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński (phải) phát biểu tại cuộc họp báo sau vụ xả súng ở trung tâm thành phố Krakow, Ba Lan ngày 7-11-2026 - Ảnh: AFP

Cập nhật vụ xả súng kinh hoàng tại Ba Lan

Theo Hãng tin AFP, ít nhất 6 người thiệt mạng và 15 người bị thương vào ngày 7-11 khi một tay súng nổ súng tại trung tâm Krakow, thành phố lớn thứ hai Ba Lan. Đây là vụ xả súng gây chết người nghiêm trọng nhất tại quốc gia châu Âu này trong nhiều thập niên.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết cảnh sát còn phát hiện thêm ba thi thể, gồm hai phụ nữ và một người đàn ông, tại nhà của nghi phạm. Ông nói thêm "có nhiều dấu hiệu cho thấy họ là thành viên trong gia đình trực hệ của nghi phạm".

Ông Tusk thông báo Ba Lan sẽ tổ chức hai ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng mà ông gọi là hành động "khủng bố".

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski cho biết tay súng dường như "bị ám ảnh bởi các tư tưởng cực hữu".

Theo cảnh sát Ba Lan, một công dân Anh nằm trong số những người thiệt mạng. Giới chức cho biết trong số những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện có 5 người nước ngoài.

Thủ tướng Anh Andy Burnham chia sẻ ông "sốc và đau buồn trước vụ xả súng kinh hoàng".

Cảnh sát cập nhật nghi phạm là công dân Ba Lan, sinh năm 2002. Người này lái ô tô vào quảng trường chính Krakow rồi nổ súng bừa bãi vào những người xung quanh.

Hai cảnh sát bị thương khi tìm cách khống chế nghi phạm. Lực lượng chức năng sau đó đã nổ súng vào người này, trước khi bắt giữ và đưa nghi phạm đến bệnh viện.

Chia sẻ với Hãng tin Reuters, người phát ngôn Bộ Nội vụ Ba Lan nói những người nước ngoài bị thương trong vụ xả súng ở Krakow đến từ Áo, Đức, Bồ Đào Nha, Nga và Anh. Bộ này không cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng của nạn nhân, nhưng xác nhận một công dân Anh đã thiệt mạng.

Cảnh sát đứng gác tại hiện trường vụ xả súng gần quảng trường chính ở Krakow, Ba Lan ngày 7-11-2026 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Israel chỉ định ông Gadi Eisenkot thành lập chính phủ mới

Tổng thống Israel Isaac Herzog sẽ giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho Chủ tịch Đảng Yashar, ông Gadi Eisenkot.

Văn phòng Tổng thống Israel cho biết ông Herzog đã thông báo quyết định này với ông Eisenkot và Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong tối 7-11, sau khi tiếp tục tham vấn các nhân vật thuộc nhiều phe phái chính trị, trong đó có hai ứng cử viên nói trên.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong các cuộc tham vấn với đại diện các đảng phái, đại diện cho toàn bộ 120 nghị sĩ Quốc hội khóa mới, diễn ra trong hai ngày 4 và 5-11, ông Eisenkot nhận được 67 đề cử, trong khi ông Netanyahu nhận được 46 đề cử. Đảng Do Thái giáo thống nhất Torah, với 7 nghị sĩ, không đưa ra đề cử cho ứng cử viên nào.

Sau khi chính thức nhận nhiệm vụ tại lễ trao ủy nhiệm ở Dinh Tổng thống vào chiều 8-11 (giờ địa phương), ông Eisenkot sẽ có 28 ngày để thành lập chính phủ. Tổng thống Herzog có thể gia hạn thêm tối đa 14 ngày nếu cần thiết.

Trong diễn biến liên quan, Đảng Yashar của ông Eisenkot đã chỉ trích ông Netanyahu là "đạo đức giả" sau khi Thủ tướng kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc vào tối 7-11. Đảng Yashar cho rằng ông Netanyahu đã góp phần gây chia rẽ xã hội Israel và làm suy yếu các chính phủ đoàn kết dân tộc mà chính ông từng thành lập.

Pháp mở điều tra các vụ báo bom giả nhằm vào máy bay

Ngày 7-11, Viện Công tố Paris cho biết đã mở cuộc điều tra về các vụ báo bom giả nhằm vào máy bay bay qua lãnh thổ Pháp, trong đó có việc làm rõ khả năng những người phát tán thông tin có liên hệ với các thế lực nước ngoài.

Viện Công tố Paris cho biết các hoạt động điều tra nhằm xác định người gửi những thư điện tử chứa thông tin sai sự thật về nguy cơ xảy ra vụ nổ hoặc hành vi phá hoại nguy hiểm. Cơ quan này đồng thời xem xét mối liên hệ có thể có giữa những người gửi thư với các thế lực nước ngoài.

Hiện chưa có kết luận về sự can dự của bất kỳ quốc gia nào.

Trước đó một ngày, Văn phòng Thủ tướng Pháp thông báo bốn máy bay bay qua lãnh thổ nước này nhận được cảnh báo có bom.

Theo kênh truyền hình TF1, ba máy bay hạ cánh tại sân bay Orly, gần Paris, và chiếc còn lại hạ cánh tại Bordeaux. Các lực lượng rà phá bom mìn đã tiến hành kiểm tra an ninh. Ngày 5-11, một máy bay của Hãng hàng không Ireland Aer Lingus cũng phải chuyển hướng xuống căn cứ không quân Évreux sau khi nhận được cảnh báo tương tự.

Giáo hoàng cảnh báo nguy cơ "phi nhân hóa" do AI gây ra

Các tín hữu tham dự buổi cầu nguyện cùng Giáo hoàng Leo XIV tại sân vận động Centenario ở Montevideo, Uruguay ngày 7-11-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 7-11, Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo học sinh, sinh viên về nguy cơ "phi nhân hóa" do việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục, đồng thời kêu gọi các trường học và đại học "đặt con người lên trên thuật toán", theo Hãng tin AFP.

"Quá trình phi nhân hóa mà chúng ta đang trải qua đặt ra thách thức" - Giáo hoàng phát biểu tại Đại học Công giáo Uruguay. Ông từng nhiều lần cảnh báo về sự cần thiết phải bảo đảm AI được sử dụng một cách có đạo đức.

Phi nhân hóa (dehumanization) là quá trình con người bị xem nhẹ, không còn được nhìn nhận đầy đủ với tư cách một con người có cảm xúc, phẩm giá và những giá trị nhân văn vốn có. Trong bối cảnh giáo dục, thuật ngữ này còn hàm ý nguy cơ con người bị lệ thuộc vào máy móc, thuật toán, khiến tư duy độc lập, sự sáng tạo và tương tác giữa người với người bị thu hẹp.

Campuchia thu hồi giấy phép hoạt động của 18 sòng bạc liên quan Prince Group

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chính quyền Campuchia đã thu hồi 18 giấy phép kinh doanh sòng bạc liên quan đến mạng lưới Tập đoàn Prince Group, và đình chỉ thêm 10 giấy phép khác trong khuôn khổ chiến dịch truy quét các đường dây lừa đảo trực tuyến và tội phạm xuyên quốc gia.

Nước này đồng thời tăng cường hợp tác với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) nhằm mở rộng điều tra, triệt phá các mạng lưới tội phạm.

Thông tin trên được Bộ trưởng cấp cao Chhay Sinarith, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống lừa đảo trực tuyến (CCTC) Campuchia, công bố tại cuộc họp báo hôm 6-11 tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế nước này.

Tham dự sự kiện có 46 thành viên đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế được công nhận tại Campuchia và 18 đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao Campuchia ở nước ngoài theo hình thức trực tuyến.

IEA dự báo quốc gia dẫn đầu thế giới về điện mặt trời bình quân đầu người

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) sẽ trở thành quốc gia có sản lượng điện mặt trời bình quân đầu người cao nhất thế giới vào năm 2031. Trong khi đó, công suất năng lượng tái tạo tại khu vực Trung Đông được dự báo tăng gấp 3 lần trong 6 năm tới.

Báo cáo về năng lượng tái tạo năm 2026 do IEA công bố cho thấy UAE, nền kinh tế lớn thứ hai trong thế giới Ả Rập, dự báo đạt sản lượng điện mặt trời bình quân đầu người hơn 4.000 kilowatt-giờ (kWh) vào năm 2031.

Úc đứng thứ hai, tiếp đến là Oman, Bulgaria và Qatar. Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Hy Lạp, Áo, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Chile.

Cầu vồng Cầu vồng xuất hiện trên bầu trời phía sau tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C., Mỹ ngày 6-11-2026 - Ảnh: AFP