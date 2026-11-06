Hàng loạt chuyến bay, đài truyền hình châu Âu bị đe dọa đánh bom

Cảnh sát Ireland làm nhiệm vụ bên ngoài trụ sở Đài truyền hình quốc gia RTÉ ở Dublin ngày 6-11, sau khi nhân viên đài này phải sơ tán vì nhận được lời đe dọa đánh bom - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 6-11, Đài truyền hình Sky của Anh xác nhận là một trong số nhiều cơ quan truyền thông nhận được lời đe dọa an ninh.

"Chúng tôi đã tiến hành đánh giá an ninh và báo cáo vụ việc cho các cơ quan chức năng. Sự an toàn của nhân viên là ưu tiên hàng đầu", Sky cho biết.

Trước đó vài giờ, Đài truyền hình quốc gia RTÉ của Ireland cũng phải sơ tán trụ sở tại Dublin sau khi nhận được email đe dọa đánh bom.

Theo RTÉ, email cảnh báo một quả bom sẽ phát nổ trong vòng 45 phút, khiến hoạt động phát sóng bị gián đoạn hơn một giờ. Cảnh sát sau đó đã tiến hành kiểm tra từng tòa nhà tại trụ sở.

Một số cơ quan truyền thông khác của Ireland, trong đó có Đài phát thanh Newstalk và báo Irish Independent, cũng phải sơ tán vì những lời đe dọa tương tự.

Tại Bulgaria, nhiều tòa soạn cũng nhận được email đe dọa đánh bom trong ngày 6-11.

Cảnh sát có mặt tại sân bay Copenhagen, Đan Mạch ngày 6-11, sau khi xuất hiện những lời đe dọa nhằm vào hoạt động hàng không - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, những email gửi tới các cơ quan truyền thông ở Ireland và Bulgaria được ký dưới cùng một cái tên giả. Người này nhận trách nhiệm về làn sóng cảnh báo giả đang gây gián đoạn hoạt động hàng không châu Âu.

Thủ tướng Ireland Micheál Martin bày tỏ lo ngại trước các vụ việc. Ông cho rằng những lời đe dọa có thể gây gián đoạn đời sống xã hội, đồng thời gieo rắc tâm lý sợ hãi và bất an.

Trước đó, hàng loạt chuyến bay tại châu Âu cũng liên tiếp nhận được cảnh báo đánh bom. Riêng ngày 5-11, hơn 20 chuyến bay đã bị ảnh hưởng, trong đó một máy bay của Aer Lingus phải chuyển hướng hạ cánh xuống căn cứ quân sự tại Pháp dưới sự hộ tống của tiêm kích.

Hiện các vụ việc xảy ra ngày 6-11 buộc giới chức nhiều nước như Pháp, Hungary, Đan Mạch, Cộng hòa Czech tăng cường kiểm tra an ninh, thậm chí điều động tiêm kích hộ tống máy bay.

Nghi vấn chiến dịch gây rối có tổ chức Làn sóng cảnh báo đánh bom liên tiếp đang làm dấy lên nghi vấn về một chiến dịch gây rối nhằm vào hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng quan trọng của châu Âu. Một số chuyên gia nhận định các vụ việc mang dấu hiệu của hình thức tấn công hỗn hợp, sử dụng lời đe dọa để gây gián đoạn hoạt động và tạo tâm lý bất an. Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares cũng cho rằng việc hàng loạt vụ việc xảy ra với phương thức tương tự khó có thể là trùng hợp. Ông nhận định đây có thể là một hình thức gây hấn hỗn hợp và chiến tranh tâm lý.