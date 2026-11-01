Biểu tình cuối tuần ở châu Âu, bạo lực bùng phát tại Đức và Pháp

Người dân tuần hành tại Paris, Pháp, ngày 31-10 - Ảnh: AFP

Đức

Theo Hãng tin AFP, ngày 31-10, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình trên khắp nước Đức nhằm phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, tình trạng trường học xuống cấp và các chính sách cắt giảm chi tiêu công.

Ban đầu, các cuộc tuần hành diễn ra tương đối ôn hòa trong không khí lễ hội Halloween. Tuy nhiên đến tối cùng ngày, căng thẳng leo thang khi một số nhóm biểu tình không chịu giải tán và đụng độ với cảnh sát tại nhiều thành phố lớn như Frankfurt, Berlin, Cologne và Hamburg.

Cảnh sát chống bạo động phong tỏa một tuyến đường tại Đức ngày 31-10 - Ảnh: AFP

Tình hình được cho là đặc biệt nghiêm trọng tại Frankfurt, trung tâm tài chính của Đức, khi những người quá khích đeo mặt nạ ném đá, pháo hoa và bom xăng vào cảnh sát. Lực lượng chức năng sau đó phải dùng vòi rồng và hơi cay để trấn áp.

Trước tình hình hỗn loạn, giới chức Frankfurt đã phong tỏa một phần tuyến phố mua sắm chính, đồng thời triển khai lực lượng chống bạo động và xe cảnh sát để kiểm soát tình hình. Trực thăng cảnh sát cũng đã được huy động giám sát từ trên cao.

Theo nhóm GenZ regelt!, khoảng 120.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên toàn nước Đức. Người đứng đầu cơ quan nội vụ bang Hesse Roman Poseck nhận định khoảng 100 phần tử cực đoan đã trà trộn vào cuộc biểu tình tại Frankfurt.

Người dân tuần hành tại một tuyến đường ở Đức ngày 31-10 - Ảnh: AFP

Pháp

Cùng ngày 31-10, hàng trăm ngàn người tiếp tục xuống đường trên khắp nước Pháp. Đây là tuần biểu tình thứ ba liên tiếp nhằm phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và các chính sách khác.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 320.000 người tham gia biểu tình trên toàn quốc, trong đó có 70.000 người tại Paris. Tuy nhiên các tổ chức thanh niên ước tính số người tham gia lên tới gần 500.000, riêng thủ đô Paris có khoảng 200.000 người.

Theo AFP, phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa, song đụng độ vẫn bùng phát khi một số nhóm quá khích ném đá và bom xăng vào lực lượng an ninh, buộc cảnh sát phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez lên án các hành vi bạo lực, đặc biệt là vụ một cảnh sát chống bạo động tại Paris bị ném trúng bom xăng.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Pháp, tối 31-10, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 565 người.

Trước tình hình căng thẳng, chính quyền quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm từ 23h đến 6h sáng (giờ địa phương) tại hai khu vực Republique và Chatelet-Les Halles ở trung tâm Paris trong hai đêm 31-10 và 1-11.

Người dân tuần hành tại thành phố Limoges, miền trung nước Pháp, ngày 31-10 - Ảnh: AFP

Biểu tình lan rộng khắp châu Âu

Theo Hãng tin AP, làn sóng biểu tình không chỉ diễn ra tại Đức, Pháp mà còn lan sang nhiều quốc gia châu Âu khác, với các yêu cầu liên quan đến chi phí sinh hoạt, khủng hoảng nhà ở...

Ngày 30-10, hàng chục ngàn sinh viên và người lao động đã xuống đường tại hơn 40 thành phố của Ý. Một số cuộc đụng độ với cảnh sát đã diễn ra tại Rome và Turin.

Một ngày sau, hàng ngàn người cũng tập trung biểu tình tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha để phản đối cuộc khủng hoảng nhà ở.

Người dân biểu tình tại quảng trường Rossio ở thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 31-10 - Ảnh: AFP

Tại thành phố The Hague của Hà Lan, cảnh sát tăng cường lực lượng ở khu vực mua sắm trung tâm và các tuyến phố lân cận trong chiều 31-10, sau khi xuất hiện những lời kêu gọi biểu tình trên mạng xã hội.

Nhiều cửa hàng đã chủ động đóng cửa, dùng ván gỗ che chắn để đề phòng bất ổn. Tuy nhiên đến giữa buổi chiều, giới chức Hà Lan chưa ghi nhận vụ việc nghiêm trọng nào.

Theo báo Guardian, các cuộc biểu tình đã diễn ra tại Tây Ban Nha trong những tuần gần đây. Các cuộc biểu tình khác cũng được ghi nhận tại Albania.

Trước lo ngại các phần tử cực đoan từ nước ngoài có thể tham gia biểu tình, giới chức Đức đã liên hệ với phía Pháp và Ý để phối hợp theo dõi tình hình.