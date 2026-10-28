Pháp dự kiến thay hệ thống tuyển sinh đại học sau nhiều tuần biểu tình

Tra cứu thông tin trường lớp trên nền tảng tuyển sinh Parcoursup của Pháp - Ảnh: LE POINT

Theo Times Higher Education ngày 27-10, Chính phủ Pháp cam kết thay thế nền tảng tuyển sinh Parcoursup sau nhiều tuần biểu tình. Phong trào ban đầu do học sinh trung học khởi xướng, phản đối tình trạng thiếu giáo viên và điều kiện học tập xuống cấp, sau đó sinh viên đại học cũng tham gia với yêu cầu tăng kinh phí và bãi bỏ nền tảng tuyển sinh này.



Bộ trưởng Giáo dục Édouard Geffray và Bộ trưởng Giáo dục đại học Philippe Baptiste vừa công bố kế hoạch, trong đó theo lộ trình, Parcoursup được điều chỉnh trong kỳ tuyển sinh 2027, trước khi hệ thống thay thế dự kiến đi vào hoạt động năm 2028.



Nền tảng tuyển sinh Parcoursup là gì?

Triển khai từ năm 2018, Parcoursup là nền tảng đăng ký tuyển sinh chính thức cấp quốc gia của Pháp vào năm đầu giáo dục đại học.

Hệ thống tập hợp khoảng 25.000 chương trình đào tạo, cho phép thí sinh tra cứu ngành học, nộp hồ sơ và nhận kết quả theo một lịch trình chung.

Việc xét tuyển, xếp hạng hồ sơ do các cơ sở đào tạo thực hiện, còn Parcoursup đảm nhiệm chuyển hồ sơ, gửi đề nghị nhập học và tiếp nhận phản hồi của ứng viên.

Theo Bộ Giáo dục Pháp, hơn 1 triệu ứng viên đăng ký qua Parcoursup trong năm 2026. Hơn 91% học sinh trung học đã đăng ký nguyện vọng nhận được ít nhất một đề nghị nhập học.

Bộ cũng cho biết các quy định ưu tiên học sinh thuộc diện nhận học bổng hỗ trợ nhiều bạn tiếp cận giáo dục đại học.

Tuy nhiên, cơ chế xét tuyển vẫn gây tranh luận về tính minh bạch và công bằng.

Trao đổi với Times Higher Education, Julien Jacqmin, phó giáo sư tại Trường Kinh doanh NEOMA, cho biết thí sinh khó biết các trường dành trọng số bao nhiêu cho điểm học tập, nhận xét của giáo viên hay bài trình bày động cơ dự tuyển.

"Chúng ta đơn giản là không biết các trường này đưa ra quyết định như thế nào", ông Jacqmin nói.

Agnès van Zanten - nhà nghiên cứu tại Sciences Po - nhận định sự bất mãn đến từ tình trạng thiếu chỗ học, quy trình phức tạp và cơ chế sàng lọc mà người học chưa hiểu rõ.

Theo bà, những gia đình có điều kiện thường dành nhiều thời gian tìm hiểu trường và hỗ trợ con xử lý hồ sơ, trong khi thí sinh ít được hỗ trợ có thể nản lòng khi phải chờ đợi.

Dù vậy, bà lưu ý khó kết luận Parcoursup đã làm gia tăng bất bình đẳng, bởi nền tảng này đồng thời khuyến khích thêm học sinh có hoàn cảnh khó khăn đăng ký học tiếp.

Thêm 15.000 chỗ học, sinh viên Pháp vẫn muốn nhiều hơn

Sinh viên quốc tế tại Pháp - Ảnh: CAMPUS FRANCE

Theo kế hoạch cải cách, từ kỳ tuyển sinh 2027, tiêu chí xét hồ sơ của từng chương trình sẽ được công khai theo cách dễ hiểu hơn. Thí sinh sẽ nhận được giải thích cho mỗi quyết định từ chối vào tháng 6-2027.

Một ủy ban có học sinh và giáo viên tham gia sẽ xây dựng phương án thay thế Parcoursup, dự kiến đưa ra khuyến nghị đầu tiên trước cuối tháng 11. Chính phủ cũng sẽ tổ chức thảo luận tại Quốc hội và trình dự luật riêng nếu phương án cải cách đòi hỏi sửa luật.

Các nội dung đang được cân nhắc gồm điều chỉnh cách sử dụng điểm đánh giá trong quá trình học và phát triển công cụ hướng nghiệp có ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Số chỗ học dự kiến mở thêm trong hai năm 2027 và 2028 gồm 10.000 chỗ ở chương trình kỹ thuật viên cao cấp BTS, 4.000 chỗ ở chương trình cử nhân công nghệ BUT và 1.000 chỗ ở chương trình cử nhân có lộ trình tiếp cận ngành sức khỏe. Phần lớn chỉ tiêu bổ sung vì vậy thuộc các chương trình nghề và công nghệ.

Pháp cũng công bố kế hoạch đầu tư 1 tỉ euro đến năm 2029 cho khoảng 50 dự án cải tạo, phục hồi hoặc xây dựng lại các khuôn viên đại học. Hơn 200 triệu euro sẽ dành cho những công trình đầu tiên khởi công hoặc bàn giao trước mùa hè 2027.

Trong thông cáo ngày 26-10, tổ chức sinh viên L'Union Étudiante cho rằng công khai tiêu chí chưa giải quyết được bất đồng về cơ chế tuyển chọn.

"Chúng tôi không muốn chỉ có sự minh bạch về tiêu chí tuyển chọn của Parcoursup", tổ chức này tuyên bố, đồng thời yêu cầu tạo thêm 250.000 chỗ học trong giáo dục đại học, cao hơn nhiều so với mức Chính phủ công bố.

L'Union Étudiante cũng yêu cầu tăng học bổng thêm 200 euro và mở rộng số người được nhận, thay vì chỉ điều chỉnh theo lạm phát.