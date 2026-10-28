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Ông Trump tuyên bố sẽ cấm sử dụng thuật ngữ 'trí tuệ nhân tạo'

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cấm sử dụng cụm từ "trí tuệ nhân tạo" (AI) "trong mọi tài liệu liên quan cũng như các văn bản khác".

Ông Trump tuyên bố sẽ cấm sử dụng thuật ngữ 'trí tuệ nhân tạo' - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

"Trong thời gian ngắn tới, chúng tôi sẽ chính thức cấm thuật ngữ 'AI hay trí tuệ nhân tạo' trong tất cả các tài liệu có liên quan và mọi thứ khác, do sự thiếu chính xác của nó" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 27-10.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thẳng thắn chỉ trích tờ Wall Street Journal vì tiếp tục sử dụng thuật ngữ AI thay vì "siêu trí tuệ" (SI), thuật ngữ mà ông đánh giá cao hơn.

"Đến khi nào tờ Wall Street Journal mới bắt đầu gọi AI, một cái tên rất tồi tệ và thiếu chính xác, là SI, cái tên mà hầu như tất cả mọi người đang dùng hoặc sẽ sớm sử dụng?" - ông viết.

Hồi tháng 9 vừa qua, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo toàn bộ các cơ quan hành pháp của nước này sử dụng thuật ngữ SI thay cho AI.

Trong một bài đăng vào đầu tháng này, Tổng thống Mỹ cho biết Nhà Trắng "coi bất kỳ ai sử dụng thuật ngữ 'trí tuệ nhân tạo' đều là kẻ thù".

Trước đó, tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng trước, ông đã tuyên bố trước hội nghị rằng nước Mỹ sẽ đổi tên AI thành SI trong các văn kiện, trang The Hill đưa tin.

"Mỹ hoàn toàn bác bỏ mọi nỗ lực nhằm xây dựng một cơ chế toàn cầu để kiểm soát cái gọi là trí tuệ nhân tạo đang được bàn luận rất nhiều hiện nay, từ nay sẽ được gọi là siêu trí tuệ. [Chúng tôi sẽ] đổi tên" - ông Trump phát biểu.

"Việc sử dụng từ 'nhân tạo' khiến trí thông minh nghe có vẻ giả tạo. Thực tế nó không hề giả. Nó thực sự tuyệt vời. Nhưng chúng ta phải cẩn thận. Trên thực tế, bản chất của nó hoàn toàn trái ngược với những gì thuật ngữ này ám chỉ" - ông Trump giải thích.

Đầu tháng 10, ông Trump cũng đã công bố việc thành lập "Lực lượng Siêu trí tuệ" (SIF), do Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton lãnh đạo.

"Lực lượng Siêu trí tuệ có nhiệm vụ điều phối nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm đảm bảo nước Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về SI, điều mà nhiều người cho là còn vĩ đại hơn cả Cách mạng công nghiệp hay Internet, đồng thời sẽ bảo vệ lợi ích và nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người dân Mỹ" - Tổng thống viết trên nền tảng Truth Social.

Theo chỉ đạo, lực lượng này sẽ phối hợp với các cơ quan của chính phủ liên bang trong việc gắn kết với người tiêu dùng, các nhóm lợi ích công cộng, các tổ chức tôn giáo, các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng trọng điểm và các công ty SI.

Ông Trump tuyên bố sẽ cấm sử dụng thuật ngữ 'trí tuệ nhân tạo' - Ảnh 3.Vì sao Microsoft đề xuất cho 60.000 nhân viên tự nguyện nghỉ việc?

Microsoft đã đề xuất chương trình nghỉ việc tự nguyện dành cho nhân viên, trong bối cảnh tập đoàn đang đẩy mạnh đầu tư AI và điều chỉnh cơ cấu nhân sự.

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    Chủ đề: SI Mỹ ông Trump AI

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