AI đưa ông chủ TikTok trở lại ngôi người giàu nhất Trung Quốc với 100 tỉ USD

Nhà sáng lập ByteDance Trương Nhất Minh - Ảnh: Chinatopix/AP



Nhà sáng lập ByteDance, công ty mẹ của nền tảng TikTok, ông Trương Nhất Minh (Zhang Yiming), đã trở lại vị trí dẫn đầu trong Bảng xếp hạng người giàu Trung Quốc năm 2026 do Viện nghiên cứu Hurun công bố ngày 27-10.

Theo đó, ông Trương Nhất Minh đã lần thứ hai đứng đầu danh sách người giàu Trung Quốc với khối tài sản 100 tỉ USD, tăng 43% so với năm trước, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Chủ tịch Hurun Rupert Hoogewerf nhận định phần lớn mức tăng tài sản của ông Trương đến từ AI. Ông cho biết AI đang trở thành động lực tạo ra của cải nổi bật nhất trong danh sách, với 160 người, tương đương khoảng 10% số người có tên trong bảng xếp hạng, kiếm tiền từ lĩnh vực này.

Năm nay, Hurun ghi nhận kỷ lục 1.529 người có tài sản vượt 5 tỉ nhân dân tệ, tăng 6,6% so với năm ngoái.

Trung Quốc hiện có 1.176 tỉ phú, tăng 155 người so với năm trước và nhiều hơn Mỹ 176 người, song vẫn thấp hơn mức đỉnh 1.185 người vào năm 2021.

Theo ông Hoogewerf, tài sản của các doanh nhân trong lĩnh vực AI, bán dẫn và robot tăng mạnh, trong khi giới kinh doanh hàng tiêu dùng, bất động sản và sản xuất truyền thống chứng kiến tài sản suy giảm, phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ trong nền kinh tế.

Khó khăn của thị trường bất động sản cũng thể hiện qua bảng xếp hạng năm nay. Lần đầu tiên, không có nhà phát triển bất động sản nào tại Trung Quốc đại lục lọt vào danh sách 100 người giàu nhất; trong nhóm này chỉ còn các gia đình sở hữu bất động sản tại Hong Kong (Trung Quốc).