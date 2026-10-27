Vì sao Microsoft đề xuất cho 60.000 nhân viên tự nguyện nghỉ việc?

Hình ảnh một trung tâm trải nghiệm Microsoft tại New York, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Tập đoàn công nghệ Microsoft đang triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện dành cho khoảng 60.000 nhân viên.

Theo truyền thông Mỹ, nhân viên Microsoft tại Mỹ, Canada, Anh và Ấn Độ đã nhận được thư nội bộ thông báo về chương trình này vào ngày 26-10.

Trong thư gửi nhân viên, Microsoft cho biết chương trình là một phần trong các biện pháp đáp ứng nhu cầu kinh doanh, đồng thời tạo cơ hội để nhân viên phát triển nghề nghiệp và tiếp tục đóng góp cho công ty.

Bài toán chi phí

Động thái này diễn ra khi Microsoft đang muốn kiểm soát chi phí và tinh gọn bộ máy, trong bối cảnh gã khổng lồ công nghệ đang rót hàng trăm tỉ USD vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Báo Financial Times dẫn lời một nguồn thạo tin tiết lộ các bộ phận nằm trong chương trình nghỉ việc tự nguyện bao gồm Xbox, Windows và trợ lý AI Copilot.

Trong khi đó các nhân sự thuộc các mảng bán hàng, tiếp thị, an ninh mạng, máy tính lượng tử, trung tâm dữ liệu và một số đội ngũ kỹ thuật sẽ không thuộc đối tượng áp dụng.

Tương tự các gã khổng lồ công nghệ khác, Microsoft đang đẩy mạnh chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu AI khổng lồ, đồng thời cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho Anthropic, OpenAI và hàng loạt công ty khác, theo kênh CNBC.

Tuy nhiên việc đầu tư quy mô lớn cũng đặt ra yêu cầu sử dụng vốn hiệu quả, cân đối chi phí vận hành và phân bổ nguồn lực giữa các lĩnh vực kinh doanh.

Vào tháng 7, Microsoft đã giữ nguyên dự báo chi phí vốn (Capex) ở mức 175 tỉ USD cho năm nay, đồng thời thông báo đã ký các hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu mới trị giá 130 tỉ USD trong quý 4 của năm tài chính.

Mức đầu tư lớn buộc tập đoàn phải tìm ra những giải pháp mới để cân đối thu chi, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả sử dụng nguồn lực

Trong bối cảnh đó, điều chỉnh chi phí nhân sự là một trong những biện pháp thực tế mà Microsoft đã áp dụng, để chủ động phân bổ lại nguồn lực.

Logo Microsoft bên ngoài văn phòng tập đoàn gần thủ đô Paris, Pháp - Ảnh: REUTERS

Đáp ứng nhu cầu mới

Dù diễn ra trong bối cảnh chi tiêu cho AI tăng mạnh, chương trình nghỉ việc không đơn thuần nhằm bù đắp chi phí hạ tầng AI.

Theo nguồn tin của Financial Times, động thái này còn phản ánh thực tế rằng bản chất công việc đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi doanh nghiệp điều chỉnh lực lượng lao động để đáp ứng những nhu cầu kinh doanh mới.

Mục tiêu hiện nay của các cấp quản lý Microsoft là thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhiều hơn từ những nhân sự sẽ tiếp tục gắn bó.

Hiện tại, Microsoft đang tiếp tục tuyển dụng ở các lĩnh vực trọng yếu, cũng như đưa ra các chính sách “giữ chân” nhân sự nhằm tránh để các đối thủ cạnh tranh thu hút nhân tài.

Điều này cho thấy chương trình nghỉ việc tự nguyện không đồng nghĩa tập đoàn ngừng tuyển dụng hoặc cắt giảm nhân lực đồng loạt, mà diễn ra song song với việc điều chỉnh cơ cấu lao động nhằm tối ưu hóa bộ máy.

Giám đốc nhân sự Microsoft Amy Coleman khẳng định Microsoft sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân viên phát triển các kỹ năng mới và chuyển sang những vị trí khác trong nội bộ công ty khi phù hợp.

Trước đó vào tháng 7, Microsoft cho biết tập đoàn đã bố trí lại hơn 4.000 nhân viên vào các vị trí mới trong năm vừa qua.