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Làm gì để học sinh, thầy cô hạnh phúc mỗi ngày đến trường?

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

Theo các chuyên gia, học sinh vẫn có những lúc buồn, lo âu dù học trong một ngôi trường hạnh phúc. Điều các em cần là có người lắng nghe, thông cảm và giúp mình vượt qua khó khăn.

Làm gì để học sinh, thầy cô hạnh phúc mỗi ngày đến trường? - Ảnh 2.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm TP.HCM - phát biểu tại sự kiện - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Chiều 21-10, tại tọa đàm "Xây dựng trường học hạnh phúc trong bối cảnh mới" do Trường đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức, các nhà giáo trao đổi về cách để học sinh, thầy cô cảm thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày đến trường.

"Trường học hạnh phúc thì học sinh có phải lúc nào cũng vui?", TS Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa tâm lý học, đặt câu hỏi với hội trường. 

Theo bà, trong môi trường học đường, không tránh khỏi những lúc học sinh buồn, lo âu, băn khoăn, kể cả trong một môi trường "hạnh phúc". 

Tuy nhiên bà cho rằng ngay trong những lúc có tâm trạng ấy, các em cần có người mình tin tưởng để tìm đến, được chia sẻ những điều đang nghĩ và biết có người sẵn lòng giúp đỡ. Người ấy có thể là thầy cô, nhân viên trong trường, cô lao công hay chú bảo vệ. 

Vì vậy bà cho rằng cần quan tâm đến hạnh phúc của tất cả những người làm việc trong trường, kể cả người đón học sinh ngay tại cổng mỗi sáng như bảo vệ. Bởi chính họ sẽ tạo một môi trường luôn cho các em sự thấu hiểu và yêu thương.

TS Nguyễn Đắc Thanh - Trưởng khoa khoa học giáo dục - cho rằng một số địa phương như TP.HCM đang lấy ý kiến điều chỉnh Bộ tiêu chí trường học hạnh phúc. 

Theo ông, mỗi trường cần dùng các tiêu chí để trước hết xem mình đã làm được gì, còn điều gì cần sửa. "Các tiêu chí trường học hạnh phúc không phải để so sánh xem trường nào tốt hơn, mà là để mỗi trường có thể làm tốt hơn mỗi ngày", ông nói. 

Ông Thanh cho rằng khó mong nhà trường thay đổi ngay lập tức. Người quản lý cần nhìn vào những việc đang diễn ra, xem có thể cải thiện điều gì cho học sinh và đội ngũ, công việc nào có thể giảm bớt. Ngoài ra, cần tránh biến việc xây dựng trường học hạnh phúc thành thêm thủ tục, thêm áp lực.

Làm gì để học sinh, thầy cô hạnh phúc mỗi ngày đến trường? - Ảnh 3.

Các chuyên gia chia sẻ tại buổi tọa đàm - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Tương tự, TS Bùi Hồng Quân - Trưởng khoa giáo dục mầm non - cho rằng bản thân người làm giáo dục cũng cần hạnh phúc để mang lại hạnh phúc cho học sinh.

Qua những lần đưa sinh viên đến nhiều trường mầm non tại TP.HCM, ông nhận thấy các cô giáo rất cố gắng để trẻ được yêu thương, bảo vệ. 

Theo ông, cách cụ thể hóa tiêu chí cần dựa vào lứa tuổi, nhu cầu người học. Trẻ mầm non, học sinh tiểu học và trung học cần những cách chăm sóc, hỗ trợ khác nhau, do đó các tiêu chí về trường học hạnh phúc ở các trường này cũng sẽ không giống nhau.

Ở trường học hạnh phúc, cần sự tinh tế của người thầy

GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm TP.HCM, cho hay các tiêu chí trường học hạnh phúc cuối cùng vẫn chỉ là những tiêu chí. Thầy cô trong nhà trường vẫn cần cái tâm, sự tinh tế và linh hoạt khi triển khai thực tế.

Ông kể câu chuyện có thật về một lần bốn học sinh đoạt giải nhưng buổi trao thưởng chỉ có thể chuẩn bị ba phần quà, nên chỉ ba em được nhận. Tuy nhiên ông cho rằng gặp tình huống ấy, có thể tìm cách để cả bốn em đều có được những sự ghi nhận.

Theo ông, thầy cô, người quản lý cần để ý đến học sinh, nhận ra vấn đề và linh hoạt xử lý những việc phát sinh trong trường.

Ở trường học hạnh phúc, học sinh vẫn được... buồn - Ảnh 3.Son môi và WiFi: Những 'định nghĩa' bất ngờ của học sinh về trường học hạnh phúc

Dưới góc nhìn của học sinh, trường học hạnh phúc gắn liền với những nhu cầu thiết thực và cởi mở như việc chấp nhận son môi hay phủ sóng wifi trong khuôn khổ học đường.

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TRỌNG NHÂN
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    Chủ đề: Học sinh Trường học hạnh phúc

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