Chạy xe ôm công nghệ nuôi gian bếp từ tâm 9 năm đỏ lửa

Tối 18-10, chị Đỗ Ngọc Hà là 1 trong 71 gương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu (2021-2025) được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM vinh danh trên sân khấu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: K.A.

Nửa chiếc bánh mì và khởi đầu của một hành trình

2h sáng, khi nhiều người còn say giấc, gian bếp của gia đình chị Đỗ Ngọc Hà (sinh năm 1987, xã Bà Điểm, TP.HCM) đã sáng đèn. Người nhặt rau, người sơ chế thực phẩm, người chuẩn bị hộp đựng. Mỗi người một tay, tất bật chuẩn bị những suất ăn nóng hổi để kịp trao đến bệnh nhân, thân nhân người bệnh và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đó là công việc quen thuộc của các thành viên Bếp Hoa Từ Tâm suốt 9 năm qua. Hành trình ấy bắt đầu từ một lần chị Hà bắt gặp đứa trẻ đói bụng dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ, trong cuốc xe ôm công nghệ lúc đêm khuya.

Là mẹ đơn thân, chị Hà hiểu những nhọc nhằn của việc kiếm tiền nuôi con. Công việc chạy xe đưa chị qua nhiều ngả đường, gặp đủ phận người. Có những cảnh đời khiến chị không khỏi chạnh lòng, nhưng hình ảnh đứa trẻ hôm ấy đã trở thành ký ức chị không thể quên.

Chị kể, đêm đó, một em nhỏ đến hỏi chị có gì cho ăn uống không vì em đang rất đói và khát. Trong tay chị chỉ còn nửa chiếc bánh mì ngọt ăn dở cùng nửa chai nước lọc. Chị đưa cho em, nghĩ rằng ít nhất đứa trẻ có thể lót dạ.

Nhưng sau đó em bé mang phần bánh mì và nước xuống gầm cầu, chia cho những đứa em nhỏ hơn. Nhìn cảnh ấy, chị Hà nhớ đến các con mình. Một phần bánh mì vốn đã ít ỏi, vậy mà đứa trẻ vẫn nghĩ đến những người thân đang đói hơn mình.

Chị bắt đầu nghĩ đến những người đang mưu sinh về đêm trên đường phố, những gia đình chật vật từng bữa ăn mà mình có thể giúp đỡ bằng cách nào đó.

Trở về nhà, chị nói với mẹ về ý định nấu cơm, cháo để tặng người khó khăn. Từ những đồng tiền chạy xe công nghệ kiếm được, sau khi lo chi phí sinh hoạt và việc học của con, chị dành dụm một khoản nhỏ cho dự định còn chưa biết sẽ đi được bao xa.

Gom góp khoảng 10 ngày, chị cùng mẹ và người thân chuẩn bị được 80 suất cháo, bánh mì để trao tặng những người khó khăn trên các tuyến đường thành phố. Bếp Hoa Từ Tâm hình thành từ đó, năm 2017.

Không có nguồn kinh phí lớn, cũng chẳng có điều kiện để tổ chức những chương trình rầm rộ, chị Hà bắt đầu bằng những gì mình có. Mẹ chị cùng con gái mua gạo, rau củ, sơ chế rồi nấu ăn. Người thân lần lượt tham gia, hàng xóm và đồng nghiệp chạy xe công nghệ biết chuyện cũng tìm đến phụ giúp.

Chị Đỗ Ngọc Hà (phải) - trưởng nhóm thiện nguyện Bếp Hoa Từ Tâm - trao quà đến bà con khó khăn - Ảnh: N.H.

Ba thế hệ giữ lửa Bếp Hoa Từ Tâm, hàng ngàn suất ăn trao đi

Hiện Bếp Hoa Từ Tâm có 45 thành viên, trong đó khoảng 15 người là lực lượng nòng cốt, chủ yếu gồm người thân trong gia đình và hàng xóm. Nhóm duy trì hoạt động sáu ngày mỗi tháng, gồm các ngày chủ nhật hằng tuần và ngày mùng 1, ngày 15 âm lịch.

Vào mùng 1 và ngày 15 âm lịch, bếp chuẩn bị khoảng 500-800 suất ăn chay mỗi đợt, trao tại các điểm phát cố định ở khu vực Hóc Môn trước đây. Người nhận là công nhân, người bán vé số, người thu mua ve chai, thân nhân bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Các ngày chủ nhật, nhóm nấu thêm món mặn, gửi tặng bệnh nhân và thân nhân tại Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy. Mỗi đợt, khoảng 300-400 suất ăn được trao tận tay người cần.

Mùa dịch COVID-19 tại TP.HCM, hình ảnh cô thủ lĩnh xông xáo đi kết nối nguồn lực hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con bị cách ly ở những khu trọ, hẻm nhỏ có lẽ mãi là hình ảnh đọng lại trong tim những người đón nhận từ chị Ngọc Hà khi bó rau con cá, khi bịch gạo, thùng mì gói.

Vẫn còn công việc chạy xe ôm công nghệ để mưu sinh, chị Hà phải thu xếp thời gian giữa những cuốc xe, việc nhà, chăm sóc con và hoạt động thiện nguyện. Không phải lúc nào mọi việc cũng thuận lợi, nhưng chị chọn cách làm từng chút một, duy trì căn bếp bằng khả năng của mình và sự chung tay của mọi người.

"Sau nhiều năm, điều tôi nhận được là niềm vui khi có thể chia sẻ khó khăn với những người còn khốn khó, đồng thời nhận lại rất nhiều tình yêu thương. Mình còn sức là mình vẫn tiếp tục những phần việc này", chị Hà chia sẻ.

Nhóm còn chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, tặng thức ăn và nước uống cho công nhân vệ sinh môi trường, tiếp nhận giày dép cũ để làm sạch, phân loại rồi trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. "Góc thông tin của rơi" cũng được duy trì trên mạng xã hội nhằm kết nối người đánh mất giấy tờ, tài sản với người nhặt được.

Mỗi hoạt động là một cách sẻ chia khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ việc nhìn thấy nhu cầu thực tế của người khác và tìm cách giúp đỡ trong khả năng của mình.

Bếp Hoa Từ Tâm hiện là thành viên Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực miền Nam thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM.

Năm 2024, chị Đỗ Ngọc Hà là 1 trong 10 cá nhân trên cả nước được trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia do Trung ương Đoàn trao tặng. Tháng 10-2026, chị tiếp tục được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM tuyên dương danh hiệu Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu.

Chị Đỗ Ngọc Hà (phải) - trưởng nhóm thiện nguyện Bếp Hoa Từ Tâm - đã kết nối các nguồn lực chung tay tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng - Ảnh: N.H.

Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM Bùi Hữu Hồng Hải cho hay năm 2024, nhóm thiện nguyện Bếp Hoa Từ Tâm chính thức được công nhận trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM. Dấu ấn nổi bật của chị Đỗ Ngọc Hà là việc duy trì và phát triển các mô hình tình nguyện thiết thực, có tính thường xuyên và sức lan tỏa trong cộng đồng. Tiêu biểu là mô hình "Bữa ăn yêu thương" được tổ chức tối thiểu 4 lần trong mỗi tháng tại các bệnh viện và khu dân cư, góp phần chia sẻ khó khăn, mang đến sự động viên và hỗ trợ thiết thực cho những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Bên cạnh đó, chị đã chủ động kết nối các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và lực lượng tình nguyện viên huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động thiện nguyện, đồng thời chú trọng bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình tiếp nhận và sử dụng nguồn lực. Ngoài những hoạt động định kỳ tại địa bàn thành phố, chị Hà còn tổ chức nhiều hoạt động của bếp tại các chương trình "Tháng Ba biên giới", "Gửi Nắng về Bản", đưa những hoạt động sẻ chia đến với người dân tại vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo. Danh hiệu Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực của chị trong tập hợp, kết nối và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, góp phần lan tỏa những giá trị nhân ái và trách nhiệm vì cộng đồng trong suốt quá trình hoạt động.