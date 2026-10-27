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Học viên lái xe tử vong khi đang tập chạy đường trường

tác giả
M.V
M.V
M.V

Xe đầu kéo va chạm xe tập lái trên đường Hồ Chí Minh ở Lâm Đồng làm học viên tập lái xe tử vong, tài xế và giáo viên dạy lái bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Học viên lái xe tử vong khi đang tập chạy đường trường - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn đoạn qua xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng, khu vực Đắk Nông) - Ảnh: L.T

Thông tin ban đầu, khoảng 10h45 ngày 27-10, anh B.V.L. (45 tuổi, trú Gia Lai) lái xe đầu kéo chạy theo hướng Đồng Nai - Đắk Lắk. Đến Km1911+800 (đường Hồ Chí Minh qua xã Nhân Cơ), xe đầu kéo va chạm với xe tập lái đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Xe tập lái do anh M.V.L. (43 tuổi, trú Lâm Đồng) điều khiển. Ngồi cạnh trên cabin là giáo viên dạy lái N.H.L. (33 tuổi, trú Lâm Đồng).

Cú va chạm khiến học viên M.V.L. bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Tài xế xe đầu kéo và giáo viên dạy lái bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe đầu kéo màu bạc ca pô bung lên, lộ khoang máy, cản trước vỡ vụn. Mảnh nhựa, kính vỡ và vệt chất lỏng loang trên nhựa đường. Xe tập lái cabin bị ép méo, kính vỡ, nóc và hông biến dạng nặng.

Học viên lái xe tử vong khi đang tập chạy đường trường - Ảnh 2.Xe tập lái cấp phép trước và sau 1-7 đều không được đi làn số 1 cao tốc

Khác với quy định cũ, từ 1-7 xe tập lái không được đi trên cao tốc phân kỳ và đi trên làn số 1, sát dải phân cách. Những xe tập lái được cấp giấy phép trước đó cũng phải tuân theo quy định mới này.

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M.V
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    Chủ đề: Đắk Nông Tai nạn đường Hồ Chí Minh xe tập lái học viên lái xe Lâm Đồng

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