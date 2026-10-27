Học viên lái xe tử vong khi đang tập chạy đường trường

Hiện trường vụ tai nạn đoạn qua xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng, khu vực Đắk Nông) - Ảnh: L.T

Thông tin ban đầu, khoảng 10h45 ngày 27-10, anh B.V.L. (45 tuổi, trú Gia Lai) lái xe đầu kéo chạy theo hướng Đồng Nai - Đắk Lắk. Đến Km1911+800 (đường Hồ Chí Minh qua xã Nhân Cơ), xe đầu kéo va chạm với xe tập lái đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Xe tập lái do anh M.V.L. (43 tuổi, trú Lâm Đồng) điều khiển. Ngồi cạnh trên cabin là giáo viên dạy lái N.H.L. (33 tuổi, trú Lâm Đồng).

Cú va chạm khiến học viên M.V.L. bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Tài xế xe đầu kéo và giáo viên dạy lái bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe đầu kéo màu bạc ca pô bung lên, lộ khoang máy, cản trước vỡ vụn. Mảnh nhựa, kính vỡ và vệt chất lỏng loang trên nhựa đường. Xe tập lái cabin bị ép méo, kính vỡ, nóc và hông biến dạng nặng.