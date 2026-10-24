Hơn 26.200 du học sinh Việt Nam ở lại Hàn Quốc quá hạn

Du học sinh đang học tập tại Hàn Quốc - Ảnh: KOREA HERALD

Theo báo The Korea Herald ngày 23-10, dữ liệu Bộ Tư pháp Hàn Quốc cung cấp cho Ủy ban Giáo dục Quốc hội nước này cho thấy có 31.665 người nước ngoài nhập cảnh theo diện thị thực D-2 và D-4 đang cư trú không hợp pháp tại nước này tính đến tháng 8.

Trong đó 9.946 người thuộc diện D-2, thị thực dành cho người theo học chương trình cấp bằng tại đại học; nhóm D-4, thị thực dành cho đối tượng học tiếng, có 21.719 trường hợp.

Người Việt Nam chiếm 6.807 trường hợp quá hạn thuộc diện D-2, tương đương 68,4% tổng số trường hợp của nhóm này. Tiếp theo là Uzbekistan với 1.412 người và Mông Cổ với 738 người.

Nhóm học tiếng D-4 có 19.413 người Việt Nam cư trú không hợp pháp, chiếm 89,4% tổng số trường hợp quá hạn của nhóm. Tính tổng cả hai diện, số người Việt Nam là 26.220.

Theo báo Chosun, tính chung mọi quốc tịch, số người quá hạn thuộc diện D-2 tăng từ 9.408 người năm 2022 lên 9.946 người vào tháng 8-2026.

Tuy nhiên tỉ lệ cư trú không hợp pháp trong nhóm D-2 giảm từ 7% xuống 3,6% trong cùng thời gian, do tổng số người thuộc diện này tăng hơn gấp đôi.

Ở nhóm học tiếng D-4, cũng tính chung mọi quốc tịch, tỉ lệ cư trú không hợp pháp tăng từ 25,3% năm 2025 lên 29,2% vào tháng 8-2026.

Tổng số người thuộc nhóm này đang ở Hàn Quốc, bao gồm cả người cư trú không hợp pháp, giảm từ 89.267 xuống 74.450 người.

Theo trang tin Kuki News, riêng nhóm người Việt Nam thuộc diện học tiếng có 48.889 người đang ở Hàn Quốc. Trong đó 19.413 người cư trú không hợp pháp, tương đương 39,7%.

Nghị sĩ Kim Hee Jung, Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Quốc hội, cho rằng các trường đại học chú trọng tuyển sinh quốc tế nhưng chưa có hệ thống quản lý đầy đủ để bảo đảm người học tiếp tục theo học và duy trì tình trạng cư trú hợp pháp.

Bà đề nghị Bộ Giáo dục và Bộ Tư pháp rà soát quá trình xét cấp thị thực, tuyển sinh và quản lý cư trú sau nhập học.