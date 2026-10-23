Xúc động người thầy ngoài 80 tuổi múa vũ đạo cải lương cùng học trò là những ngôi sao

Học trò Tuyết Thu bên cạnh thầy Xuân Hiểu trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM - Ảnh: NVCC

Đây là tiết mục đột xuất trong buổi tiệc của thầy trò nhiều thế hệ tề tựu vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Nhắc tới thầy Xuân Hiểu có lẽ học trò của khoa Cải lương (nay là khoa Kịch hát dân tộc) của trường không ai là không biết.

Khi những ngôi sao ‘ôn bài’ vũ đạo cải lương cùng thầy Xuân Hiểu

Trong clip nghệ sĩ Lê Tứ đưa lên mạng xã hội, thầy Xuân Hiểu đã lên sân khấu thể hiện bài Ngư đối nguyệt (bộ đào). Đây là tiết mục không có sự chuẩn bị trước.

Bên cạnh thầy Hiểu là một dàn "múa bè" toàn những nghệ sĩ tên tuổi ở nhiều lĩnh vực. Đó là tiến sĩ Lê Nguyên Đạt, hiện là Phó hiệu trưởng nhà trường. Ông Đạt cũng là đạo diễn nhiều vở cải lương liên tục đoạt huy chương vàng, huy chương bạc trong các liên hoan cải lương toàn quốc thời gian gần đây.

Đó là tiến sĩ Võ Yến, giảng viên của trường. Là nghệ sĩ Tuyết Thu, cô đào nổi tiếng ở cả sân khấu và điện ảnh; Lê Tứ là nghệ sĩ trụ cột ở Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, giám khảo nhiều cuộc thi cải lương uy tín;

Thùy Trang là ca sĩ nổi tiếng dòng nhạc mang âm hưởng dân ca; Lê Trung Thảo cũng là đạo diễn trẻ đang nổi hiện nay của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

Một dàn sao như thế dường như đang trở lại thuở đôi mươi, vẫn vụng dại trong những giờ học cùng thầy trong từng động tác, từng biểu cảm, phối hợp diễn xuất để khắc họa nên từng nhân vật trong vở diễn cải lương.

Và người thầy ấy, ngoài tuổi 80 vẫn rất chắc trong từng động tác như truyền thần vào đôi bàn tay, sự uyển chuyển của cơ thể. Bài biểu diễn khiến nhiều người không kìm được xúc động. Khi clip được đăng lên, nhiều sinh viên các thế hệ vào comment kể những câu chuyện, ký ức xưa về thầy thật đẹp.

Thầy Xuân Hiểu múa vũ đạo cải lương cùng nhiều học trò là ngôi sao ở nhiều lĩnh vực khiến mọi người xúc động - Video: HÀ NHƯ

Cả một đời dành cho cải lương

Thầy Xuân Hiểu thuở trẻ hoạt động ở Đoàn cải lương Nam Bộ lẫy lừng. Sau năm 1975, ông cùng nhiều nghệ sĩ thời ấy như Mạnh Dung, Thanh Dậu, Thanh Vy, Ca Lê Hồng... xuôi vào Nam để gầy dựng các hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu cải lương trong giai đoạn mới của TP.HCM.

Ông cùng bà Ca Lê Hồng (nguyên Hiệu trưởng Trường nghệ thuật Sân khấu II) là một trong những người đầu tiên gầy dựng khoa Cải lương ở Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Sinh viên học cải lương ở trường và nhiều khoa khác dường như không ai là không biết đến thầy Xuân Hiểu. Nghệ sĩ Tuyết Thu khẳng định chị có thể múa được và múa đẹp khởi đầu là nhờ thầy Xuân Hiểu.

Chị nhớ năm đầu tiên chưa được học thầy nhưng nghe tiếng của thầy nên Tuyết Thu toàn núp cửa sổ học lóm. Tới năm thứ hai chính thức học thầy với Tuyết Thu là niềm hạnh phúc vì được biết quá nhiều điều hay.

Thầy Xuân Hiểu sống một mình nên vợ chồng nghệ sĩ Lê Tứ, Hà Như và các cựu sinh viên khoa Cải lương ngày xưa rất thương, quan tâm chăm sóc thầy - Ảnh: NVCC

Vợ chồng nghệ sĩ Lê Tứ - Hà Như có sự gắn bó với thầy Xuân Hiểu. Họ thường xuyên chở thầy đi chơi, chở thầy về các tỉnh gần thành phố khi có các liên hoan cải lương diễn ra vì dù đã nghỉ hưu nhưng thầy Hiểu luôn quan tâm đến đời sống cải lương.

Tâm sự với Tuổi Trẻ, Lê Tứ cho biết: "Thầy Hiểu có phương pháp dạy vũ đạo rất hay, thầy không chỉ dừng ở vai trò dạy học trò mà còn là nhà nghiên cứu. Thầy tìm tư liệu, kết hợp kinh nghiệm bản thân, những gì được các tiền bối đi trước chỉ dạy đúc kết lại thành những giáo trình rất giá trị.

Phương pháp của thầy không chỉ hay ở sở trường vũ đạo mà ứng dụng vào luyện thanh, diễn xuất, ca diễn của một diễn viên cải lương đều chính xác và hữu ích".

Không chỉ về nghề nghiệp mà trong cuộc sống khi các học trò gặp những gút mắc, ngồi trò chuyện với ông sẽ nhận được những phân tích, lời khuyên xác đáng, bổ ích.

Không chỉ Lê Tứ, Hà Như, mà rất nhiều học trò xem thầy Hiểu như người thầy, người cha. Trong vở Chất ngọc - Cầm Thi giang mà đạo diễn Lê Nguyên Đạt dựng cho Đoàn cải lương Tây Đô, ở đoạn đầu anh mời thầy Hiểu xuất hiện và múa vũ đạo.

Nhìn người thầy tóc bạc phơ chậm rãi trong từng động tác như ông tiên múa vũ đạo khiến cả khán phòng lặng đi xúc động, nhiều người rưng rưng với hình ảnh một người thầy cả đời miệt mài với cải lương.