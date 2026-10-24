Hàn Quốc: Khan hiếm nguồn cung đẩy giá nhà tăng cao

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhà ở, đặc biệt căn hộ hoàn thiện, là nguyên nhân chính khiến giá nhà và giá thuê nhà tại Hàn Quốc tăng cao - Ảnh: BLOOMBERG

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại phiên điều trần toàn diện của Quốc hội Hàn Quốc đối với Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải ngày 23-10, ông Lee Seong Hoon - Chủ tịch Tập đoàn Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc (LH) - khẳng định tình trạng tăng giá nhà ở gần đây xuất phát từ sự mất cân đối cung - cầu.

Chủ tịch Lee Seong Hoon cho rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhà ở, đặc biệt căn hộ hoàn thiện, là nguyên nhân chính khiến giá nhà và giá thuê nhà tại nước này tăng cao. Đồng thời dự báo thị trường có thể ổn định khi nguồn cung được cải thiện trong những năm tới.

Trả lời câu hỏi của nghị sĩ Kim Eun Hye thuộc đảng Sức mạnh Nhân dân về khả năng giá nhà giảm, ông Lee bày tỏ tin tưởng xu hướng này có thể xảy ra khi nguồn cung tăng lên.

Cụ thể, theo Chủ tịch LH, số lượng nhà ở được hoàn thành và đưa ra thị trường phụ thuộc trực tiếp vào tiến độ khởi công xây dựng. Nhưng trong ba năm cuối nhiệm kỳ của chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tiền nhiệm, số lượng nhà ở khởi công tại khu vực đô thị đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 1/2 đến 1/3 so với trước đó.

Do thời gian xây dựng kéo dài khoảng ba năm, sự sụt giảm này đã tạo ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài, gây áp lực tăng giá nhà trong những năm tiếp theo.

Ông Lee cho rằng chính quyền tiền nhiệm đã tạo ra một “quả bom hẹn giờ” đối với thị trường nhà ở khi để lượng nhà khởi công giảm sâu, đồng thời cảnh báo áp lực tăng giá vẫn chưa chấm dứt.

Tuy nhiên, ông Lee cho biết thêm nguồn cung nhà ở dự kiến được mở rộng đáng kể trong ba năm tới dưới chính quyền hiện nay. Khi nguồn cung tăng và thị trường nhận thấy triển vọng cải thiện rõ rệt, giá nhà có thể giảm mạnh, góp phần ổn định thị trường.

Theo giới phân tích thị trường nhà Hàn Quốc, tình trạng thiếu hụt nguồn cung đang là một trong những yếu tố quan trọng chi phối diễn biến giá nhà tại nước này, nhất là ở khu vực đô thị, nơi nhu cầu nhà ở tập trung cao. Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và bổ sung nguồn cung thực tế được xem là yếu tố then chốt để giảm áp lực tăng giá và cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.

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