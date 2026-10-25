Biểu tình lan rộng ở châu Âu, chính quyền huy động cảnh sát, quân đội kiểm soát tình hình

Các binh sĩ tuần tra trên đường phố Milan (Ý) ngày 24-10 - Ảnh: EURO NEWS

Ý

Ngày 24-10, hàng ngàn người đã xuống đường ở các thành phố Milan, Rome, Turin, Bologna và Florence của Ý để phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, tiền lương thấp, chi tiêu quân sự và các chính sách khác.

Theo Hãng tin Reuters, biểu tình tại Milan nhìn chung diễn ra ôn hòa, nhưng đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã xảy ra tại Rome, Turin và Bologna.

Tại thủ đô Rome, một số người biểu tình ném chai lọ, đốt pháo về phía lực lượng an ninh khi bị chặn đường. Cảnh sát đã sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông.

Trong khi đó, tại Turin, cảnh sát đã phải dùng hơi cay sau khi người biểu tình ném đá và các vật thể khác về phía lực lượng chức năng.

Trước nguy cơ bạo lực tái diễn, Chính phủ Ý đã điều thêm 500 binh sĩ đến Milan, bổ sung cho hàng trăm quân nhân đã được triển khai tại đây.

Theo kênh Euronews, ngày 24-10, cảnh sát Ý thông báo đã bắt giữ 9 người và tạm giữ 371 người để kiểm tra.

Albania

Người biểu tình tập trung tại thủ đô Tirana (Albania) ngày 24-10 - Ảnh: AFP

Tại Albania, hàng ngàn người đã tập trung ở thủ đô Tirana ngày 24-10 để phản đối tình trạng tham nhũng và chất lượng dịch vụ công.

Theo Euronews, một số người biểu tình tấn công các tòa nhà chính phủ, dẫn đến đụng độ với cảnh sát. Lực lượng an ninh đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông.

Giới chức Albania đã huy động 2.500 cảnh sát tại Tirana, hàng chục người biểu tình bị tạm giữ. Tổng số người biểu tình và cảnh sát bị thương trong các đợt đụng độ đã vượt 300 người.

Theo Đài RTSH, Thủ tướng Edi Rama cùng Bộ trưởng Nội vụ Ervin Demo ngày 24-10 đã tổ chức họp báo về tình hình biểu tình tại thủ đô Tirana.

Ông Rama khẳng định chính phủ sẵn sàng đối thoại với người biểu tình, song nhấn mạnh quyền biểu tình không đồng nghĩa với quyền sử dụng bạo lực.

Pháp

Lực lượng cảnh sát chống bạo động Pháp tuần tra đường phố tại thành phố Marseille (Pháp) ngày 24-10 - Ảnh: AFP

Tại Pháp, các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao tiếp tục diễn ra ở Paris, Strasbourg và Lyon ngày 24-10.

Theo Hãng tin AP, Bộ Nội vụ Pháp ghi nhận khoảng 410.000 người đã tham gia biểu tình trên toàn quốc trong ngày 24-10, trong đó 110.000 người tại Paris.

Trước đó, các cuộc biểu tình đã dẫn đến đụng độ tại nhiều thành phố. Khoảng 2.400 người đã bị bắt trong các đợt bất ổn, gần 1.000 thành viên lực lượng an ninh bị thương.

Trước đó, hàng ngàn người đã bị bắt giữ trong hai ngày 17 và 18-10 khi các cuộc biểu tình ở Pháp bùng phát thành làn sóng bạo lực tồi tệ nhất tại quốc gia này trong hàng chục năm qua.

Đến ngày 20-10, Chính phủ Pháp ghi nhận tình hình an ninh tại các thành phố lớn có dấu hiệu cải thiện sau khi triển khai lệnh giới nghiêm ban đêm tại những khu vực xảy ra bạo lực.

Theo truyền thông Pháp, làn sóng biểu tình bắt nguồn từ các trường học ở ngoại ô Paris hồi tháng 9, khi học sinh xuống đường phản đối tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất xuống cấp. Biểu tình sau đó lan rộng, thu hút nhiều nhóm bất mãn trước giá cả leo thang và tình trạng suy giảm chất lượng dịch vụ công.

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

Người biểu tình tuần hành tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) ngày 24-10 - Ảnh: AP

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, người dân tiếp tục tuần hành ở thủ đô Madrid ngày 24-10 để yêu cầu cải thiện chế độ hưu trí.

Tại Bồ Đào Nha, người biểu tình tập trung ở Lisbon để yêu cầu chính phủ giải quyết tình trạng thiếu nhà ở giá phải chăng.

