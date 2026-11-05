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Pháp liên tiếp bị tấn công mạng, từ kho lạnh bảo quản máu đến ngân hàng

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TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Ngày 4-11, giới chức Pháp xác nhận thêm hai vụ tấn công mạng nhằm vào các kho lạnh bảo quản máu và một ngân hàng lớn của nước này.

Pháp liên tiếp hứng chịu các vụ tấn công mạng mới - Ảnh 1.

Một số cơ sở của Cơ quan Truyền máu Pháp (EFS) bị tấn công mạng, khiến hệ thống giám sát và điều khiển kho lạnh bị ảnh hưởng - Ảnh: AP

Theo Bộ Y tế Pháp, ngày 2-11, một số cơ sở của Cơ quan Truyền máu Pháp (EFS) đã bị tấn công mạng, khiến hệ thống giám sát và điều khiển kho lạnh bị ảnh hưởng.

Hãng tin AFP cho biết vụ tấn công nhắm vào một nhà cung cấp dịch vụ làm lạnh, ảnh hưởng đến ba cơ sở bảo quản mẫu máu và huyết tương phục vụ truyền máu, sản xuất thuốc.

Tạp chí Le Canard Enchaîné đưa tin tin tặc đã can thiệp vào hệ thống, cài đặt nhiệt độ kho lạnh lên 110 độ C, thay vì mức -30 độ C như thông thường.

Tuy nhiên Bộ Y tế Pháp khẳng định sự cố đã được kiểm soát, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân hay làm hư hại các chế phẩm máu.

Văn phòng Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Stephanie Rist cho biết hệ thống giám sát và cảnh báo đã kịp thời phát hiện bất thường, bảo đảm an toàn cho nguồn máu dự trữ.

Hiện giới chức Pháp đang điều tra phương thức tấn công, xác định các thiết bị bị ảnh hưởng và đánh giá điều kiện để hệ thống hoạt động an toàn trở lại.

Cùng ngày, Ngân hàng Crédit Mutuel Arkéa của Pháp cũng thông báo bị tấn công mạng, dẫn đến các giao dịch chuyển tiền trái phép. Ngân hàng khẳng định tài sản của khách hàng không bị ảnh hưởng và đã trình báo cơ quan chức năng.

Các vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu gần đây liên tiếp ghi nhận những cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống làm lạnh.

Ngày 2-11, nhiều cửa hàng tại 8 quốc gia châu Âu đã phải tiêu hủy lượng lớn thực phẩm sau khi tin tặc can thiệp vào hệ thống tủ lạnh. Trước đó khoảng ba tuần, hàng chục siêu thị tại Pháp cũng hứng chịu các vụ tấn công tương tự.

- Ảnh 1.Vì sao tin tặc đổ xô tấn công hệ thống làm lạnh ở các siêu thị châu Âu?

Hàng loạt hệ thống làm lạnh tại các siêu thị châu Âu bất ngờ bị tăng nhiệt độ bất thường, nghi do tấn công mạng. Vì sao những thiết bị tưởng chừng vô hại này lại trở thành mục tiêu của tin tặc?

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    Chủ đề: tấn công mạng Pháp châu Âu

    Dòng sự kiện: Tấn công mạng

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