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Nga ghi nhận vụ AI tự tấn công mạng, xâm nhập hơn 10 máy chủ trong 3 giờ

tác giả
THANH HIỆP
THANH HIỆP
THANH HIỆP

Các chuyên gia an ninh mạng Nga vừa điều tra vụ tấn công được cho là hoàn toàn do AI thực hiện, từ xâm nhập hệ thống đến đánh cắp dữ liệu, chỉ trong khoảng 3 giờ.

Nga ghi nhận vụ tin tặc AI tấn công 'từ đầu đến cuối' lần đầu tiên - Ảnh 1.

Các tác nhân AI được cho là đã tự thực hiện toàn bộ quá trình của một vụ tấn công mạng tại Nga - Ảnh minh họa: Magnific

Theo trang tin công nghệ CNews (Nga) ngày 2-11, các chuyên gia an ninh mạng thuộc bộ phận ứng phó toàn diện với mối đe dọa mạng (PT ESC IR) của Công ty Positive Technologies đã điều tra một vụ tấn công nhằm vào hệ thống máy tính sử dụng Linux và Windows của một doanh nghiệp Nga.

Đây là lần đầu tiên các chuyên gia của PT ESC IR điều tra một vụ tấn công mạng được cho là do trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện toàn bộ, từ khâu xâm nhập đến đánh cắp dữ liệu.

Theo công ty, vụ tấn công diễn ra rất nhanh với nhiều hoạt động liên tiếp. Chỉ trong vài giờ, các tác nhân AI đã xâm nhập hơn 10 máy chủ, đồng thời sử dụng và điều chỉnh nhiều công cụ khác nhau để thực hiện các bước tấn công.

Trong quá trình tấn công, các tác nhân AI liên tục tạo và chạy hàng chục tập lệnh trên nhiều máy chủ, mỗi lần chỉ cách nhau vài giây. Chúng cũng tự cài đặt các thư viện và phần mềm cần thiết để phục vụ hoạt động tấn công.

Đáng chú ý, dù thực hiện được những thao tác kỹ thuật phức tạp, các tác nhân AI vẫn mắc những lỗi đơn giản như nhập sai lệnh hoặc gọi nhầm tên phần mềm. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng sửa lỗi hoặc thử cách khác khi gặp thất bại.

Ông Denis Goydenko, người đứng đầu bộ phận ứng phó toàn diện với mối đe dọa mạng của Positive Technologies, nêu tốc độ và cách thức hành động là những dấu hiệu cho thấy khả năng AI tham gia toàn bộ quá trình tấn công.

Đặc biệt, các tác nhân AI đã xâm nhập hệ thống thông qua một lỗi cấu hình ở dịch vụ bên ngoài, vốn khó phát hiện bằng cách kiểm tra thông thường. Từ đó, chúng có thể đã tự thực hiện toàn bộ quá trình tấn công, từ xâm nhập hệ thống đến đánh cắp dữ liệu.

Positive Technologies nhận định việc tin tặc sử dụng AI có thể khiến quá trình xác định thủ phạm tấn công mạng trở nên phức tạp hơn.

Các tác nhân AI có thể tự tạo và thay đổi công cụ ngay khi tấn công, đồng thời thực hiện những bước không giống cách làm thông thường của tin tặc. Vì vậy, các chuyên gia khó dựa vào dấu vết kỹ thuật để xác định vụ tấn công do nhóm tin tặc nào thực hiện.

Ông Goydenko lập luận nếu trước đây tốc độ tấn công phụ thuộc nhiều vào con người, thì các tác nhân AI có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ chỉ trong vài phút. Vì vậy, các chuyên gia bảo mật có ít thời gian hơn để phát hiện và ngăn chặn những cuộc tấn công này.

Khi các cuộc tấn công bắt đầu diễn ra mà không cần sự tham gia liên tục của con người, những phương thức tự động hóa bảo mật trước đây không còn đủ đáp ứng. Các chuyên gia cần công cụ có khả năng phát hiện hoạt động đáng ngờ, phân tích và hỗ trợ ngăn chặn tấn công với tốc độ tương đương, ông Goydenko nhấn mạnh.

Nga ghi nhận vụ tin tặc AI tấn công 'từ đầu đến cuối' lần đầu tiên - Ảnh 3.Nhóm tin tặc khét tiếng Lazarus đưa AI và mật mã hậu lượng tử vào các đợt tấn công

Nhóm hacker Lazarus tạo hồ sơ kỹ sư mạng giả bằng AI, dụ nạn nhân mở đường dẫn chứa mã độc và sử dụng công nghệ mã hóa tiên tiến để che giấu hoạt động gián điệp.

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THANH HIỆP
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    Chủ đề: AI tấn công mạng Nga tin tặc

    Dòng sự kiện: Tấn công mạng

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