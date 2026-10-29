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Nhóm tin tặc khét tiếng Lazarus đưa AI và mật mã hậu lượng tử vào các đợt tấn công

tác giả
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

Nhóm hacker Lazarus tạo hồ sơ kỹ sư mạng giả bằng AI, dụ nạn nhân mở đường dẫn chứa mã độc và sử dụng công nghệ mã hóa tiên tiến để che giấu hoạt động gián điệp.

Bẫy ‘việc nhẹ lương cao’ thời AI: cài mã độc qua hồ sơ xin việc giả - Ảnh 1.

Nhóm tin tặc khét tiếng Lazarus đã đưa AI vào các đợt tấn công gián điệp mạng - Ảnh: KASPERSKY

Ngày 28-10, các chuyên gia an ninh mạng quốc tế công bố phát hiện rúng động: nhóm tin tặc khét tiếng Lazarus đã đưa AI và mật mã hậu lượng tử vào các đợt tấn công gián điệp mạng.

Mồi nhử xin việc từ AI

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Phân tích Bảo mật (SAS) đang diễn ra ở Bali (Indonesia), Đội Nghiên cứu và Phân tích Toàn cầu (GReAT) thuộc hãng Kaspersky đã phát hiện chiến dịch mới nhất mang tên Operation FlashHole của nhóm tin tặc khét tiếng Lazarus.

Theo điều tra, Lazarus giăng bẫy nạn nhân bằng kịch bản lừa đảo qua email quen thuộc có tên DreamJob. Tin tặc tạo ra các hồ sơ năng lực và sơ yếu lý lịch (CV) giả mạo của một kỹ sư mạng cấp cao trên nền tảng GitHub Pages.

Để vỏ bọc hoàn hảo đến mức mắt thường không thể phân biệt, nhóm này dùng hình ảnh chân dung do AI tạo ra để ngụy tạo ứng viên, đồng thời ứng dụng AI để tự động thiết kế các trang web tuyển dụng nhắm riêng cho từng nạn nhân.

Khi nạn nhân mở đường dẫn để xem hồ sơ, mã độc sẽ kích hoạt xâm nhập qua lỗ hổng của CrossWeb EX - một phần mềm xác thực web và bảo mật tài chính vốn được dùng rất rộng rãi tại Hàn Quốc.

Theo các chuyên gia, chiến dịch nêu trên đã nhắm vào ít nhất 3 doanh nghiệp lớn thuộc lĩnh vực xây dựng, phần mềm và viễn thông tại Hàn Quốc.

Vũ khí mới và lớp áo giáp 'hậu lượng tử'

Sau khi xâm nhập thành công, tin tặc triển khai hàng loạt công cụ độc hại chưa từng xuất hiện trước đây là TouchHub và ClientHub để kiểm soát máy tính, thực thi lệnh và duy trì liên lạc với máy chủ (thậm chí qua cả tài khoản đám mây Dropbox).

Đáng lo ngại nhất là phiên bản nâng cấp của công cụ gián điệp LPEClient. Mã độc này không chỉ âm thầm thu thập toàn bộ cấu hình phòng thủ của Windows để vô hiệu hóa các lớp giám sát, mà còn được tích hợp thuật toán ML-KEM-1024.

Đây là cơ chế mật mã hậu lượng tử tiên tiến hàng đầu hiện nay, vốn được thiết kế để các máy tính lượng tử siêu mạnh trong tương lai cũng không thể giải mã. Lazarus dùng chính thuật toán này để mã hóa thông tin liên lạc giữa mã độc trên máy nạn nhân về máy chủ điều khiển, khiến hệ thống phòng thủ gần như "mù" trước các gói dữ liệu truyền đi.

Ông Sojun Ryu, chuyên gia bảo mật cấp cao tại Kaspersky GReAT, nhận định: "Lazarus đang đưa AI vào phương thức hoạt động quen thuộc và đặc biệt là ứng dụng mật mã chống lại các mối đe dọa lượng tử. Bằng chứng cho thấy nhóm này đã dùng công nghệ này từ ít nhất tháng 9-2024, nghĩa là luồng dữ liệu gián điệp của chúng đã được 'bọc thép' hơn một năm trước khi bị phát hiện".

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ĐỨC THIỆN
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    Chủ đề: Indonesia Lazarus AI Kaspersky mã độc

    Dòng sự kiện: Tấn công mạng

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