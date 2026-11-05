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Hàng không châu Âu lại 'náo loạn' vì đe dọa đánh bom

tác giả
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Theo Hãng tin AFP, ít nhất 12 chuyến bay tại châu Âu nhận cảnh báo đánh bom ngày 5-11, buộc nhiều máy bay chuyển hướng hoặc hạ cánh khẩn cấp.

Hàng loạt chuyến bay tại châu Âu phải chuyển hướng vì đe dọa đánh bom - Ảnh 1.

Máy bay của hãng Ryanair đậu tại sân bay Weeze (Đức) - Ảnh: REUTERS

Nhiều chuyến bay tại châu Âu đã phải hạ cánh khẩn cấp vào ngày 5-11 sau khi nhận được đe dọa đánh bom.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi đe dọa đánh bom giả từ đầu tuần, khiến lực lượng chức năng phải tiến hành hàng loạt đợt khám xét, chuyển hướng bay và trong một trường hợp đã phải điều động tiêm kích quân sự hộ tống.

Hãng tin AP thống kê ít nhất 8 chuyến bay khởi hành từ các thành phố Copenhagen (Đan Mạch), Dublin (Ireland), Helsinki (Phần Lan), Madrid (Tây Ban Nha), Milan (Ý) và Warsaw (Ba Lan) được xác nhận là mục tiêu của đe dọa đánh bom. Con số do Hãng tin AFP đưa ra cao hơn, lên tới ít nhất 12 chuyến bay tại châu Âu.

Phần lớn trong số đó phải chuyển hướng sang các sân bay khác để hạ cánh khẩn cấp, số còn lại đã hạ cánh an toàn tại điểm đến. Cho đến nay, quá trình kiểm tra vẫn chưa phát hiện bất kỳ vật liệu nguy hiểm nào.

Tại Pháp, Văn phòng Thủ tướng thông báo một chuyến bay từ thành phố Dublin đi Rome (Ý) đã phải chuyển hướng đến căn cứ không quân ở miền tây nước này do có đe dọa đánh bom. 

Văn phòng Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu xác nhận máy bay đã hạ cánh an toàn xuống căn cứ Evreux ở Normandy, toàn bộ 151 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn đều an toàn. Các đội rà phá bom mìn thuộc quân đội đang tiến hành kiểm tra máy bay.

Cảnh sát Cộng hòa Séc thông báo đã triển khai lực lượng tại Sân bay Vaclav Havel ở thành phố Praha để chuẩn bị cho việc hạ cánh của bốn máy bay, sau khi nhận được thông báo đe dọa có thiết bị nổ trên khoang.

Hãng hàng không LOT Polish Airlines xác nhận chuyến bay của hãng từ Warsaw đi Brussels (Bỉ) đã hạ cánh xuống điểm đến. Công tác kiểm tra không tìm thấy đồ vật nguy hiểm nào. 

Một chuyến bay của Wizz Air từ Milan đi Bucharest (Romania) cũng đã hạ cánh an toàn sau đe dọa đánh bom.

Đài Yle của Phần Lan đưa tin hãng hàng không Finnair xác nhận chuyến bay 1761 từ Helsinki đi Rome là mục tiêu đe dọa đánh bom, nhưng không có dấu hiệu bất thường nào được tìm thấy sau khi máy bay hạ cánh xuống thủ đô của Ý. 

Trong khi đó, ba chuyến bay của hãng Ryanair đến Sofia (Bulgaria) đã phải hạ cánh khẩn cấp do nhận được cảnh báo có bom trên khoang.

Các chuyến bay bị ảnh hưởng thuộc nhiều hãng hàng không khác nhau, trong đó có LOT Polish Airlines, Scandinavian Airlines, Wizz Air và Ryanair.

Những lời đe dọa kiểu này không phải hiện tượng mới, nhưng xuất hiện vào thời điểm căng thẳng địa chính trị gia tăng cùng hàng loạt dấu hiệu "phá hoại" trên nhiều lĩnh vực, như các vụ tấn công vào hệ thống làm lạnh của siêu thị, máy bay không người lái xâm nhập vào không phận châu Âu hay những cảnh báo bất ngờ kích hoạt trên các ứng dụng báo động. 

Hàng không châu Âu lại 'náo loạn' vì đe dọa đánh bom - Ảnh 3.Đe dọa đánh bom giả gây náo loạn hàng không châu Âu, chiến đấu cơ Ý phải xuất kích

Ít nhất 7 chuyến bay tại Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha và Bulgaria bị đe dọa đánh bom trong ngày 3-11, buộc Không quân Ý điều chiến đấu cơ hộ tống máy bay chở khách.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: đe dọa đánh bom châu âu máy bay

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