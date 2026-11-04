Đe dọa đánh bom giả gây náo loạn hàng không châu Âu, chiến đấu cơ Ý phải xuất kích

Hành khách tại sân bay Heathrow ở Thủ đô London (Anh) - Ảnh: THX/TTXVN

Tâm điểm của làn sóng đe dọa bom giả là Ý. Sáng 3-11, một email ẩn danh cảnh báo có chất nổ trên hai chuyến bay Ryanair từ Lisbon và Dublin đến sân bay Fiumicino ở Rome.

Không quân Ý lập tức điều động máy bay chiến đấu hộ tống hai máy bay thương mại đến khi hạ cánh. Sau đó, hành khách, hành lý và máy bay bị phong tỏa để lực lượng rà phá bom mìn kiểm tra.

Cùng thời điểm, một chuyến bay Wizz Air từ sân bay Bergamo (Ý) đến Sofia (Bulgaria) cũng nhận được lời đe dọa tương tự.

Tại Tây Ban Nha, sân bay Murcia kích hoạt quy trình an ninh khẩn cấp sau khi chuyến bay Ryanair từ Manchester chở 114 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn hạ cánh. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn được sơ tán để phục vụ kiểm tra.

Ở Ba Lan, chuyến bay SK751 của Hãng SAS Scandinavian Airlines từ Copenhagen (Đan Mạch) đến sân bay Chopin ở Warsaw khiến một đường băng phải phong tỏa sau khi hạ cánh.

Một chuyến bay LOT Polish Airlines từ sân bay Heathrow (Anh) cũng phải chuyển hướng đến sân bay Modlin. Sân bay này tạm dừng toàn bộ hoạt động để rà soát nguy cơ bom mìn.

Các cuộc kiểm tra an ninh tại những địa điểm liên quan đều không phát hiện vật thể nguy hiểm. Tuy nhiên, chuỗi đe dọa đã gây gián đoạn lịch trình và ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều sân bay.

Sự việc diễn ra sau một loạt cảnh báo tương tự tại châu Âu trước đó. Cảnh sát Ý cùng các cơ quan an ninh ở nhiều nước đang phối hợp điều tra nguồn gốc những email và cuộc gọi ẩn danh.