Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bị dọa đánh bom, 2 máy bay chở khách từ Anh và Đan Mạch hạ cánh khẩn xuống Ba Lan

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Ít nhất 3 chuyến bay tại châu Âu đang bị ảnh hưởng vì mối đe dọa đánh bom: Một chuyến từ Anh đến Ba Lan; chuyến thứ hai từ Đan Mạch hạ cánh tại Ba Lan; và chuyến bay thứ ba từ Israel đáp xuống Bulgaria.

2 máy bay chở khách từ London và Copenhagen phải hạ cánh xuống Ba Lan vì bị dọa đánh bom - Ảnh 1.

Sân bay xác nhận chuyến bay L0286 khởi hành từ Anh tới Ba Lan, chở 181 người, đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Modlin - Ảnh minh họa: THE GUARDIAN/SOPA Images

Theo Hãng tin Reuters, ngày 3-11, một chiếc máy bay chở khách từ London (Anh) đã phải hạ cánh ngoài kế hoạch xuống sân bay Warsaw-Modlin (Ba Lan) sau khi có người dọa đánh bom. 

Lực lượng an ninh đang xác minh thông tin về lời đe dọa này.

"Vào lúc 9h54 sáng nay, cảnh báo về nguy cơ đánh bom được phát đi trên một máy bay bay từ sân bay London Heathrow (Anh) đến sân bay Warsaw-Chopin (Ba Lan). Đến 10h01, chiếc Boeing 737 MAX đã hạ cánh xuống sân bay Warsaw-Modlin" - cơ quan quản lý sân bay Warsaw-Modlin thông báo.

Họ cho biết: "Do tình huống này, sân bay Warsaw-Modlin vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh mối đe dọa và bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người có mặt tại sân bay".

Sân bay thông tin 181 người trên máy bay đang được sơ tán. Người phát ngôn hãng hàng không LOT của Ba Lan xác nhận đây là chuyến bay của hãng.

Theo cập nhật mới nhất, sân bay Warsaw-Modlin đã hoạt động trở lại sau khi phải tạm thời đóng cửa.

Sân bay cho biết: "Máy bay nằm trong diện có nguy cơ bị đe dọa đánh bom hiện đang được các lực lượng liên quan kiểm tra. Hành khách và thành viên phi hành đoàn vẫn ở trong sảnh đến để chờ quyết định tiếp theo".

Mối đe dọa đánh bom cũng được ghi nhận trên một chuyến bay từ Copenhagen (Đan Mạch) đến Warsaw (Ba Lan). Máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Warsaw-Chopin (Ba Lan) và đang được kiểm tra.

Người phát ngôn sân bay Warsaw-Chopin khẳng định sân bay này vẫn hoạt động bình thường.

Warsaw có hai sân bay, Warsaw-Chopin nằm trong phạm vi thành phố, còn Warsaw-Modlin (chủ yếu phục vụ các hãng hàng không giá rẻ) cách thủ đô Ba Lan khoảng 36km.

Máy bay từ Israel hạ cạnh xuống Bulgaria

Truyền thông địa phương đưa tin ngày 3-11, một máy bay khởi hành từ Israel đã hạ cánh xuống sân bay thủ đô Sofia (Bulgaria) sau khi xuất hiện email đe dọa đánh bom.

Hãng tin BTA của Bulgaria dẫn lời một quan chức cấp cao nước này cho biết các đơn vị chống khủng bố đang kiểm tra máy bay để tìm kiếm các thiết bị nổ có thể có trên khoang.

2 máy bay chở khách từ London và Copenhagen phải hạ cánh xuống Ba Lan vì bị dọa đánh bom - Ảnh 2.Tin đồn máy bay thương gia rơi do tên lửa quanh khu Mar-a-Lago của ông Trump bắn, có lý không?

Rộ lên thông tin chiếc máy bay thương gia Learjet 60 có thể đã bị hệ thống phòng không do quân đội Mỹ triển khai quanh khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump bắn hạ. Thực hư ra sao?

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: London máy bay Copenhagen Ba Lan hạ cánh

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất