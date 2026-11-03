Bị dọa đánh bom, 2 máy bay chở khách từ Anh và Đan Mạch hạ cánh khẩn xuống Ba Lan

Sân bay xác nhận chuyến bay L0286 khởi hành từ Anh tới Ba Lan, chở 181 người, đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Modlin - Ảnh minh họa: THE GUARDIAN/SOPA Images

Theo Hãng tin Reuters, ngày 3-11, một chiếc máy bay chở khách từ London (Anh) đã phải hạ cánh ngoài kế hoạch xuống sân bay Warsaw-Modlin (Ba Lan) sau khi có người dọa đánh bom.

Lực lượng an ninh đang xác minh thông tin về lời đe dọa này.

"Vào lúc 9h54 sáng nay, cảnh báo về nguy cơ đánh bom được phát đi trên một máy bay bay từ sân bay London Heathrow (Anh) đến sân bay Warsaw-Chopin (Ba Lan). Đến 10h01, chiếc Boeing 737 MAX đã hạ cánh xuống sân bay Warsaw-Modlin" - cơ quan quản lý sân bay Warsaw-Modlin thông báo.

Họ cho biết: "Do tình huống này, sân bay Warsaw-Modlin vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh mối đe dọa và bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người có mặt tại sân bay".

Sân bay thông tin 181 người trên máy bay đang được sơ tán. Người phát ngôn hãng hàng không LOT của Ba Lan xác nhận đây là chuyến bay của hãng.

Theo cập nhật mới nhất, sân bay Warsaw-Modlin đã hoạt động trở lại sau khi phải tạm thời đóng cửa.

Sân bay cho biết: "Máy bay nằm trong diện có nguy cơ bị đe dọa đánh bom hiện đang được các lực lượng liên quan kiểm tra. Hành khách và thành viên phi hành đoàn vẫn ở trong sảnh đến để chờ quyết định tiếp theo".

Mối đe dọa đánh bom cũng được ghi nhận trên một chuyến bay từ Copenhagen (Đan Mạch) đến Warsaw (Ba Lan). Máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Warsaw-Chopin (Ba Lan) và đang được kiểm tra.

Người phát ngôn sân bay Warsaw-Chopin khẳng định sân bay này vẫn hoạt động bình thường.

Warsaw có hai sân bay, Warsaw-Chopin nằm trong phạm vi thành phố, còn Warsaw-Modlin (chủ yếu phục vụ các hãng hàng không giá rẻ) cách thủ đô Ba Lan khoảng 36km.

Máy bay từ Israel hạ cạnh xuống Bulgaria Truyền thông địa phương đưa tin ngày 3-11, một máy bay khởi hành từ Israel đã hạ cánh xuống sân bay thủ đô Sofia (Bulgaria) sau khi xuất hiện email đe dọa đánh bom. Hãng tin BTA của Bulgaria dẫn lời một quan chức cấp cao nước này cho biết các đơn vị chống khủng bố đang kiểm tra máy bay để tìm kiếm các thiết bị nổ có thể có trên khoang.