Lời cuối của phi công vụ rơi máy bay 9 người thiệt mạng ở Mỹ

Khoảnh khắc máy bay tư nhân gặp nạn tại Greenacres, gần West Palm Beach, bang Florida (Mỹ) - Ảnh: X/@WBC24

"Chúng ta không còn thời gian nữa rồi" - đó là một trong những lời nhắn cuối cùng phát ra từ chiếc máy bay tư nhân Learjet 60, trước khi phương tiện lao xuống một khu dân cư ở Greenacres, bang Florida (Mỹ) ngày 1-11, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Theo Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA), chiếc Learjet 60 cất cánh từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom ở bang Texas và đang trên hành trình đến North Eleuthera thuộc quần đảo Bahamas.

Khi bay về hướng đông ở độ cao 35.000 feet (khoảng 10.600m), các phi công báo cáo gặp nhiễu động không khí, hiện tượng đóng băng và mưa, đồng thời xin phép nâng độ cao thêm 2.000 feet (khoảng 600m).

Trước đó phi công từng báo cho trạm kiểm soát: "Chúng tôi bị bám một lớp băng mỏng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, thời tiết nhiễu động ở mức trung bình".

Tuy nhiên sau khi máy bay xin bay lên cao hơn, thời tiết xấu đi vô cùng nhanh chóng. Dữ liệu theo dõi chuyến bay và bản ghi âm không lưu chỉ ra rằng máy bay chạm đến độ cao 41.000 feet (khoảng 12.400m) trước khi bất ngờ lao dốc thẳng đứng.

Các nhân viên kiểm soát không lưu liên tục tìm cách liên lạc với phi hành đoàn trong lúc phi cơ lao xuống với tốc độ chóng mặt. "November two bravo delta (mã đuôi của máy bay), tôi vẫn đang nghe đây, hãy nói chuyện với tôi", một nhân viên cất tiếng gọi.

"Chúng tôi đang rơi ở độ cao 22.000 feet (6.705m), máy bay bị nghiêng 60 độ... chúng tôi mất kiểm soát rồi", thành viên phi hành đoàn đáp lại - một trong những tin nhắn cuối cùng được ghi nhận từ tàu bay.

Ghi âm từ bộ phận kiểm soát không lưu cho thấy phi cơ liên tục phát tín hiệu cầu cứu khi độ cao giảm mạnh ở mức báo động.

"Chúng tôi đang rơi tự do ở độ cao 8.000 feet (khoảng 2.438m) - mayday, mayday - tốc độ hạ độ cao là 10.000 feet (3.048m)/phút", phi công báo về.

Trong hàng không, mayday là tín hiệu cầu cứu khẩn cấp ở mức cao nhất, được sử dụng khi máy bay đối mặt mối đe dọa nghiêm trọng (như hỏng toàn bộ động cơ, cháy nổ, mất kiểm soát).

Ngay sau đó, tình hình trở nên tồi tệ hơn. "Chúng tôi đang trong tình trạng vượt quá tốc độ cho phép, tốc độ hạ độ cao lên tới 20.000 feet (6.096m)/phút", phi công thông báo, rồi nói thêm: "Chúng tôi sắp đâm xuống đất mất rồi".

Trong một đoạn ghi âm khác từ không lưu - hiện chưa qua kiểm chứng - có tiếng nữ phi công hô lớn: "Trời ơi, chúng ta không còn thời gian nữa rồi!" ngay trước khi máy bay lao xuống đất.

Hiện trường vụ việc cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago 7-8 dặm (khoảng 11km) về phía tây và cách sân bay West Palm Beach 4 dặm (khoảng 6km) về phía nam - nơi Tổng thống Donald Trump đã rời đi hơn một giờ trước khi thảm họa xảy ra.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.