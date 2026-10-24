2 máy bay Philippines va chạm trên không, cả 4 phi công thiệt mạng

Ảnh tư liệu về máy bay Marchetti SF 260 - Ảnh: Không quân Philippines

Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-10, quân đội Philippines cho biết hai máy bay huấn luyện của không quân nước này gặp nạn tại một căn cứ không quân ở tỉnh Batangas, phía nam thủ đô Manila, khiến bốn phi công thiệt mạng.

Thông cáo của Không quân Philippines (PAF) nêu rõ tai nạn xảy ra ngày 23-10, liên quan đến hai máy bay SF-260 trong chuyến bay huấn luyện tại Căn cứ không quân Fernando. Truyền thông địa phương đưa tin hai máy bay đã va chạm trên không.

"Không quân Philippines vô cùng đau buồn trước sự hy sinh của bốn phi công trong sự cố hàng không liên quan đến hai máy bay SF-260, trong chuyến bay huấn luyện tại Căn cứ không quân Fernando vào lúc 15h51 ngày 23-10-2026", Đại tá Alvin Jay Capinguian, người phát ngôn PAF, chia sẻ.

Cả hai máy bay đều rơi trong khuôn viên căn cứ, không gây thêm thương vong.

Để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tai nạn, PAF đã tạm đình chỉ hoạt động của toàn bộ phi đội SF-260.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng kêu gọi công chúng tôn trọng sự riêng tư của gia đình các nạn nhân trong lúc lực lượng này tiến hành các thủ tục hậu sự và biện pháp hỗ trợ.

"PAF luôn ghi nhận và tôn vinh cống hiến của các chiến sĩ phi công. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với gia đình các nạn nhân để cung cấp những hỗ trợ cần thiết", Đại tá Capinguian khẳng định.

"Theo nguyện vọng của gia đình, chúng tôi mong công chúng tôn trọng quyền riêng tư của họ trong thời điểm đau thương này", ông nói thêm.

Trước đó vào tháng 5, hai phi công cũng thiệt mạng khi một máy bay huấn luyện SF-260 rơi tại khu vực miền núi phía bắc Philippines. Năm 2023, một máy bay SF-260 TP Marchetti khác gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện, khiến hai phi công tử vong.

Philippines từng sử dụng máy bay SF-260 trong các chiến dịch không kích kéo dài nhiều tháng tại thành phố Marawi, miền nam nước này, sau khi các phiến quân trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng khu vực vào năm 2017.