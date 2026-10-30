Đảo Greenland khánh thành 3 sân bay mới chỉ trong 2 năm

Sân bay Ilulissat ở Greenland - Ảnh: Greenland Airports

Theo Hãng tin AFP, Greenland Airports, đơn vị vận hành sân bay tại Greenland, cho biết sân bay quốc tế mới mở tại Ilulissat (thị trấn lớn thứ ba của Greenland) sẽ tăng cường kết nối hòn đảo rộng lớn này ở Bắc Cực với phần còn lại của thế giới.

Sân bay mới có đường băng dài 2.200m, đủ khả năng tiếp nhận máy bay cỡ lớn.

Ilulissat là sân bay thứ ba được đưa vào hoạt động tại Greenland kể từ năm 2024, sau khi sân bay Nuuk khai trương tháng 11-2024, và sân bay Qaqortoq đi vào hoạt động tháng 4-2026. Đây cũng là công trình cuối cùng trong chương trình mở rộng hạ tầng hàng không của Greenland.

Đường băng dài 2.200m có khả năng tiếp nhận máy bay cỡ lớn - Ảnh: Greenland Airports

Đơn vị vận hành cho biết các sân bay mới sẽ cải thiện kết nối giao thông, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch, vận tải hàng hóa và hoạt động kinh doanh trong khu vực.

Ilulissat nổi tiếng với những tảng băng trôi và Ilulissat Icefjord - vịnh hẹp đầy băng đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đưa vào danh sách di sản thế giới.

Sân bay Ilulissat - Ảnh: Greenland Airports

"Sự kiện khai trương sân bay là cột mốc lịch sử đối với Ilulissat, vùng phía bắc Greenland và toàn bộ Greenland" - ông Jens Lauridsen, Giám đốc điều hành Greenland Airports, bình luận.

Ông chia sẻ: "Ba sân bay mới tại Ilulissat, Nuuk và Qaqortoq làm thay đổi căn bản cách thức kết nối giữa các khu vực của Greenland, cũng như giữa Greenland với phần còn lại của thế giới".

Sân bay Ilulissat - Ảnh: Greenland Airports

Một chiếc máy bay Airbus A330neo của Hãng hàng không Air Greenland cũng đã bay từ thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đến Ilulissat vào hôm 29-10, đánh dấu việc khai trương đường bay thẳng.

Các chuyến bay thường lệ trong mùa đông sẽ bắt đầu từ tháng 11, ban đầu do Hãng Jettime khai thác bằng máy bay Boeing 737-800.

Greenland Airports cho biết hoạt động của sân bay sẽ được mở rộng dần, hướng tới vận hành đầy đủ vào mùa hè năm 2027.

Bên trong sân bay Ilulissat - Ảnh: Greenland Airports

Thời gian qua Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy ý tưởng biến Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch - trở thành một phần lãnh thổ của Mỹ. Tuy nhiên, Đan Mạch và Greenland đã phản đối mạnh mẽ ý tưởng này.

Hồi tháng 9, ông Trump đã ký thỏa thuận an ninh với các lãnh đạo Greenland và Đan Mạch, góp phần hạ nhiệt căng thẳng. Thỏa thuận vẫn khẳng định "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch", đồng thời công nhận "quyền tự quyết" của Greenland.