Xả súng loạn xạ vào người đi đường ở Ba Lan, 15 người thương vong

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Krakow (Ba Lan) ngày 7-11 - Ảnh: REUTERS

Theo cảnh sát Krakow, nghi phạm lái xe ngang qua quảng trường khu chợ chính của thành phố và nổ súng loạn xạ vào người đi đường.

Trong số những người bị thương có cả các sĩ quan cảnh sát, Hãng AP đưa tin.

Nghi phạm bị cảnh sát bắn trọng thương trong cuộc đấu súng sau đó.

Hiện chưa có thông tin về danh tính cũng như động cơ gây án của đối tượng này.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết rằng cảnh sát đang điều tra vụ tấn công. Các cơ quan chức năng chưa công bố thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và gia quyến.

"Chúng tôi chỉ mới bắt đầu nắm được thông tin về vụ xả súng hàng loạt kinh hoàng tại Krakow, một cuộc tấn công tàn bạo và đẫm máu đã phá vỡ sự bình yên của Ba Lan" - Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Tom Rose viết trên X.

"Trong thời khắc đen tối này, Mỹ sát cánh cùng Ba Lan, cũng như Ba Lan luôn sát cánh cùng những người dân thân yêu của TP Krakow" - ông Rose nhấn mạnh.

Krakow là thành phố lớn thứ hai của Ba Lan, cách thủ đô Warsaw khoảng 250km về phía nam.

Các vụ xả súng hiếm khi xảy ra ở Ba Lan, nơi có quy định kiểm soát sở hữu súng chặt chẽ.