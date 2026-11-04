Thái Lan: Con không biết đọc, làm toán, cha nổi giận nổ súng tại trường

Ông Manachai Chanthasom bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ sau vụ nổ súng tại trường học - Ảnh: KHAOSOD

Theo báo Khaosod, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h20 ngày 2-11 (giờ địa phương) tại Trường tiểu học Ban Na Dee, huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima.

Nghi phạm được xác định là ông Manachai Chanthasom, 54 tuổi, một phụ huynh có con đang theo học tại trường.

Theo Đại tá Thatchaphon Chinwong, ông Manachai đến trường đón con thì xảy ra tranh cãi với một giáo viên. Ông bức xúc vì con mình vẫn chưa biết đọc, cũng như không làm được những phép cộng đơn giản.

Điều tra ban đầu cho thấy người đàn ông khi đó đang say rượu. Trong lúc nóng giận, ông được cho là đã rút súng ngắn bắn hai phát chỉ thiên ngay trong khuôn viên trường.

May mắn, vụ nổ súng không gây thương vong hay thiệt hại về tài sản.

Sau khi gây ra vụ việc, ông Manachai lái xe bán tải bỏ đi. Cảnh sát sau đó bắt giữ ông tại một khu vực công cộng trong làng và thu giữ khẩu súng.

Nghi phạm hiện đối mặt với các cáo buộc tàng trữ súng và đạn dược trái phép, mang súng đến nơi công cộng không có lý do chính đáng và lái xe trong tình trạng say rượu.

Vụ việc khiến Trường Ban Na Dee phải tạm đóng cửa hai ngày. Khi các phóng viên đến ghi nhận tình hình vào ngày 3-11, khuôn viên trường hoàn toàn vắng lặng.

Anh Apilak Kanna, 23 tuổi, có cháu đang theo học tại đây, cho biết anh rất sốc khi biết tin và lo ngại cho sự an toàn của học sinh, giáo viên cũng như phụ huynh.

Theo anh, trường học phải là nơi an toàn đối với trẻ. Những vụ việc như vậy không chỉ khiến học sinh hoảng sợ mà còn có thể ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng tập trung học của các em.

