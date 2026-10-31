7 người bị bắn trong cửa hàng bán đồ Halloween tại bang California, 1 người chết

Hiện trường vụ nổ súng tại cửa hàng Spirit Halloween trong khu trung tâm thương mại Solano Town Center ở California, Mỹ - Ảnh: WWNYTV

Theo Hãng tin AFP, một vụ xả súng đã xảy ra tại cửa hàng Spirit Halloween trong trung tâm thương mại Solano Town Center ở thành phố Fairfield, phía bắc bang California (Mỹ), khiến 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 30-10 giờ địa phương (10h30 sáng 31-10 giờ Việt Nam), chỉ vài giờ trước khi lễ Halloween bắt đầu.

Cảnh sát chưa xác định được danh tính nghi phạm hay liệu có nhiều thủ phạm cùng gây án hay không.

Cảnh sát trưởng thành phố, ông Dan Marshall, cho biết 6 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện với nhiều vết thương do trúng đạn, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trưởng vụ xả súng đang được phong tỏa để phục vụ quá trình điều tra. Nhiều nhân chứng đang được thẩm vấn.